Санкции против «Северного потока-2» опасны для США — American Conservative
Стремление ввести санкции против России из-за трубопровода «Северный поток — 2» — это опасная авантюра, преследующая меркантильные цели в ущерб международному сотрудничеству, об этом пишет американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье, вышедшей 10 января в The American Conservative.
Санкции, хотя так и не доказали свою эффективность, пользуются большой популярностью у обеих американских партий. Эмбарго, старший брат санкций, также вызывает энтузиазм как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Эмбарго США против Кубы продолжается уже более 60 лет без каких-либо свидетельств смены режима или даже изменения политики «режима».
Про эмбарго часто говорят — особенно в странах, на которое оно было наложено, — что это акт войны. Многие историки утверждают, что эмбарго США 1807 года в конечном счете привело к войне 1812 года. Эмбарго президента Томаса Джефферсона было призвано наказать Францию и Англию за их агрессию на море, но вместо этого эмбарго нанесло ущерб американскому морскому экспорту. Экспорт сократился на 75% вместе с сокращением импорта.
Некоторые историки также возлагают ответственность за последовавшую войну на американское эмбарго в отношении Японии в 1941 году. Франклин Рузвельт лишил Японию всех ее активов, и Токио потерял доступ к большей части своей международной торговли и более 80% импортируемой нефти. Фактически, по крайней мере, с точки зрения Японии, эмбарго было актом войны.
Однако энтузиасты эмбарго и санкций по-прежнему требуют большего. Сторонники жесткой санкционной политики указывают на международные санкции против Ирана как на рычаг, который привел к ядерному соглашению с Ираном эпохи Барака Обамы.
История показывает, что торговля и взаимосвязь экономик стран являются препятствием для войны. Участие во взаимовыгодной торговле в сочетании с мощным военным сдерживанием — это комбинация, которая лучше всего гарантирует мир.
Если бы санкции против «Северного потока — 2» действительно были направлены на изменение политики России или сдерживание агрессии, то блок НАТО, включая Германию, мог бы пригрозить введением санкций в случае вторжения России на Украину. Вот эта угроза введения санкций, о которой было бы заявлено вместе с Германией в качестве союзника, может иметь сдерживающее значение.