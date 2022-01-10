Руководство военно-морских сил США в 2022 году добавит дополнительные две недели к восьминедельной программе подготовки новобранцев, чтобы улучшить их навыки в чрезвычайных ситуациях, а также подготовить к решению проблем, связанных с предотвращением самоубийств, сексуальных домогательств, дедовщины и расизма. Мера появилась в ответ на то, что в последние годы ВМС столкнулись с рядом проблем на кораблях, включая пожары и случаи летальных исходов. Также возросло число самоубийств, сексуальных домогательств и других видов недостойного поведения, согласно The Associated Press.

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Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы они добавили дополнительные недели на обучение тушению пожара, оказание первой помощи и стрельбе», — пишет bufpilot.

«Большую часть своей взрослой жизни я провел в армии. Более 16 из этих лет я служил на флоте. Если бы мои внуки подошли ко мне и спросили, стоит ли им вступать в армию… я бы направил их в другое место», — комментирует davidtedford.

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«Расскажите мне хотя бы об одной войне после 1945 года, где армия США служила американцам, а не кровавым корпорациям и военно-промышленному комплексу? Куда бы ни пошла армия США, полное разорение атакованной страны было обеспечено», — отмечает georgeandrews547.

«К сожалению, сейчас все войска, включая армию и корпус морской пехоты, подвергаются такой индоктринации. Это обязательная ежегодная подготовка. Грустно», — считает JingleHeimerSchmidt849.

«Я помню, как в середине 70-х годов во время базовой подготовки у нас был урок по расизму. Это вызывало смех, как и сейчас», — отмечает planet_of_the_apes.

«Наверняка вас тогда не учили, что если вы белый, то вы расист (даже если вы этого не знали) и угнетатель всех других цветных людей. К сожалению, теперь это не шутка, а часть плана крайне левых по коренному изменению нашей страны», — отвечает sammysays.

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«Это заставляет меня смеяться, но также вызывает беспокойство за будущее военного доминирования Америки. Люди, которых я знаю, поступившие в ВМС или ВВС, поступили в одну из этих двух ветвей из-за короткого периода времени, который занимает базовая подготовка. Удачи в привлечении новобранцев сейчас», — комментирует texas_1977.

«К сожалению, некогда гордый американский флот теперь рассыплется при любом серьезном нападении», — переживает Solace7.

«Проблема в том, что они попадают в опасные ситуации и могут погибнуть. Это самое печальное», — отвечает southern_sweet_pie.

«Я прошел 8-недельную программу в Грейт-Лейкс, где мы бегали в сапогах и выпускались с салютом из 11 орудий. Теперь это теннисные туфли, тренинг по чувствительности и лазертаг-стрельбище. Неудивительно, что люди начинают думать, что Китай может победить…» — рассказывает bucktruck1.

«Я сильно сомневаюсь, что мы победим в открытой войне с Китаем или Россией. Мы учим наших новобранцев быть «чуткими» и «заботливыми». Действительно печальное положение дел с тех пор, как я служил в 70-х годах», — уверен RockyRaccoon195.

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«Мой сын уходит из ВМС, сказал, что устал от отсутствия руководства», — делится penrob.

«Мой племянник, который служит в отряде «морских котиков», сказал мне, что отряды «морских котиков» не собираются уходить… пока… так что есть некоторая надежда. Я служил с 70-го по 93-й год. У меня сердце разрывается от того, что флот, который я так люблю, становится некакущим. Теперь я больше не призываю детей, которых я учу (математике и естественным наукам), идти в армию», — пишет fredjara.

Напомним, что президент США Джо Байден 2 июля одобрил давно обсуждаемые изменения в системе военного правосудия, согласно которым командиры будут отстранены от расследований по поводу домогательств в армии. Инициатива направлена на достижение большей справедливости в отношении пострадавших от сексуального насилия в армии США.