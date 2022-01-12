Чикаго является одним из немногих городов США с нестабильной профсоюзной системой. На этой неделе третья по величине школьная система Штатов закрылась после того, как члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В ряде других мест непрочные договоренности, позволяющие школам работать в нормальном порядке в этом году, также находятся под угрозой.

И хотя учителя пока что не угрожают увольнениями, профсоюзы вновь сели за стол переговоров, требуя в некоторых случаях вернуться к онлайн обучению. Они часто ссылаются на нехватку персонала из-за волны заболеваний, а также на дефицит тестов на коронавирус и масок. При этом часть учителей в качестве протеста взяла больничный.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Создается впечатление, что профсоюзы устроены так, чтобы отстаивать только интересы и удобства своих членов, не обращая внимания ни на кого другого. Спросите себя, действительно ли нам нужны профсоюзы в профессиях государственного сектора? Их интересы прямо противоречат интересам общества, однако они управляют такими важнейшими секторами общества, как школы, полиция, государственное управление и т. п.», — обращает внимание Swing Voter.

«Я думаю, что учителя имеют полное право на безопасные условия труда, и если бы я был учителем прямо сейчас, я бы не хотел находиться в комнате с непривитыми детьми без масок или детьми с масками, висящими под носом. Если профсоюзы помогут учителям добиться безопасных условий труда, потому что школьные советы этого не делают, я буду только рад», — отвечает Galfrido.

Цитата из к/ф «Вечерняя школа». реж Малкольм Д. Ли. 2018. США Строгий учитель

«Возможно, вам следует спросить себя, почему у нас есть профсоюзы в таких секторах, как школы. Профсоюзы много сделали для этой страны, и уменьшение числа членов профсоюзов коррелирует с увеличением разницы в доходах», — указывает Jan h.

«В ноябре четыреста пятьдесят тысяч американцев уволились с работы. Учителя просто демонстрируют, что они тоже хотят остаться дома в своих пижамах. Только перестаньте преподносить их как героических профессионалов. Они не более особенные, чем все остальные, и им всё равно, что этот абсурд сделал с детьми», — комментирует Cate.

«Давайте будем честными хотя бы на одну минуту. Практически каждый чиновник-демократ продал душу профсоюзам учителей за поддержку на выборах. Политики обязаны своим местом профсоюзам, и если они не будут придерживаться этой линии, профсоюзы лишат их поддержки на следующих выборах. А если демократам удастся сохранить школы открытыми, можете не сомневаться, что они пообещали что-то очень ценное профсоюзам. Итак, реальность такова, что в любом городе, где профсоюзы учителей хотят закрыть школы, они будут закрыты. Когда появились вакцины, они сказали, что им нужно быть в первых рядах. Им был предоставлен приоритет первой группы. Теперь они все привиты и все равно не хотят идти в школу. Это позорно», — разъясняет Bored Critic.

«Уволить их всех… Найти всех безработных выпускников колледжей… дать им неделю на обучение… вручить учебник… проблема решена…» — пишет M Mike.

«Настоящей трагедией является обезлюдение Чикаго и Иллинойса в целом в результате дисфункции штата и местных властей. Молодые уезжают на юг и юго-запад», — напоминает RBd001.

«Это не сулит демократам ничего хорошего. Партия и профсоюзы учителей государственных школ связаны по рукам и ногам. Наши дети платят за это, и цена будет ощущаться еще долгие годы после ковида», — предупреждает David H.

«Как получается, что больницы остаются открытыми, когда риск для персонала в них экспоненциально выше, чем в школах? Учителя должны проснуться и понять, какой вред они причинили ученикам. Государственное образование в этой стране несет ответственность за бедственное положение меньшинств», — размышляет FACP.

U.S. Navy В больнице

Напомним, что ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, вновь переведут студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, решивших временно отказаться от занятий вживую из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и распространения штамма «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.