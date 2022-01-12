В многоэтажном доме в Бронксе, Нью-Йорк, вспыхнул пожар, жертвами которого стали как минимум 19 человек. Издание Fox News сообщает со ссылкой на службу пожарной безопасности, что среди погибших девять детей, еще десятки человек пострадали. Всего известно о 60 пострадавших, более половины из которых серьезно ранены. Среди раненых четверо пожарных, однако полученные травмы не угрожают их жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В ходе пресс-конференции глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро сообщил, что причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из квартир. Проживавшая в квартире семья, уходя при эвакуации из здания, не захлопнула дверь, что поспособствовало распространению пламени и дыма.

По словам Нигро, огонь охватил только два этажа, тогда как дым окутал практически всё здание. Людей, надышавшихся продуктами горения, находили практически на каждом этаже многоэтажного дома, многие пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей.

Nyc.gov Дэниел Нигро

Американские интернет-пользователи бурно обсудили трагедию в Twitter и под соответствующей публикацией.

«Почему новые высотные здания строятся без пожарных лестниц? Они должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫ в каждом здании! У этих людей не было шанса хотя бы попытаться спастись, если они не могли вовремя выйти через парадную дверь! Это неприемлемо и должно быть исправлено», — пишет @Sandie03218817.

«Боже, храни всех! Бронкс — один из худших районов для жизни, пожары происходят там регулярно! Я уж не говорю о преступности…» — отмечает @network0617.

Dan DeLuca Бронкс

«Не будет ли в будущем хорошей идеей для тех, кто застрял высоко или не может дотянуться, использовать дроны для доставки, чтобы выбраться», — размышляет @MarymoBelfast.

«В будущем — да, но, вероятно, не в ближайшем будущем. Типичный современный беспилотник не обладает устойчивой подъемной силой, необходимой для поддержки человека. Кроме того, беспилотники могут стать неустойчивыми при встречном ветре, а при пожаре в здании возникает много сильных ветровых воздействий», — отвечает @johngineer.

«Два крупных пожара в двух крупных городах за неделю. Что, черт возьми, происходит!» — негодует @unclebobbyt.

«Я там был, едва мог дышать. У меня астма, и я очень рад, что выбрался благополучно, но я не знаю, что стало причиной пожара, все, что я знаю, это то, что я слышал крики многих людей о помощи, некоторые окна были разбиты, а некоторые люди потеряли сознание», — рассказывает @HennessyCastil4.

«Что это за здание? Оно словно из ада Франкенштейна. Похоже, оно было построено из оригинального набора Lego. Где пожарные лестницы и почему не было спринклерной системы?» — интересуется @MaryNiski.

«Почему пожар распространился так быстро? Работали ли детекторы дыма? Работала ли спринклерная система?» — продолжает @Sandra_Cole44.

«Возможно, вы захотите изучить пожарные нормы NYC FDNY. Пожарные лестницы не являются частью большинства зданий с 1968 года. Спринклеры не требовались в старых зданиях. В огнестойких зданиях есть внутренние пожарные лестницы, противопожарные двери, разделяющие помещения, и самозакрывающиеся двери», — отвечает @hankcny.

«Мы с болью в сердце молимся за все семьи, пострадавшие в результате этой трагедии. Хотя это очень тяжело для всех жителей Нью-Йорка, мы должны немедленно проверить все высотные здания на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и планов в соответствии с нормами безопасности и городскими правилами», — призывает @MsShayNico.

«Это ужасная трагедия для всех погибших, особенно для детей. Мои молитвы и мысли обращены ко всем, кто потерял члена семьи», — пишет @Mikael_Swede.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался 9 января после 11:00 (19:00 мск), а к 14:00 (22:00 мск) был ликвидирован. Для борьбы с огнём привлекались более 200 пожарных.