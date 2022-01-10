Изменения в российском законодательстве по поводу повышения ответственности владельцев оружия, которые вступят в силу 29 июня 2022 года, стали поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения по данному вопросу 10 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Меня всегда волновал вопрос: зачем в России населению оружие, если из него никого убивать нельзя?» — пишет Александр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что преступники могут воспользоваться лазейкой в российском законодательстве, предоставляя своё оружие третьим лицам для совершения злодеяния, а позже в полиции им достаточно будет придумать какую-нибудь нелепую отмазку. Такое положение дел недопустимо, пишут граждане, и поэтому федеральный закон «Об оружии» уже долгое время требует серьёзнейших корректировок.

«Получается, что раньше можно было якобы потерять, к примеру, охотничье ружьё, а когда из него кого-то застрелят, сказать: «Это не я, моё оружие нашёл кто-то другой и из него и убил». Удивительно оказывается, как всё это время законодатели обходили стороной такую очевидную лазейку в законодательстве России», — написал Роман П.

Defense.gov Охотничье ружье

«Правильное направление мысли! А то превратили Россию в какое-то Сомали! Каждое встречное поперечное быдло нынче ходит со стволом», — поделился своим мнением Alex O.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные изменения отвадят многих владельцев оружия от его дальнейшего использования, а тех, кто только намеревался приобрести оружие, от покупки.

«Наоборот, оружие должно быть в каждом доме или семье, и бояться тут нечего! Мы же держим дома кухонные ножи, а ведь больше всего преступлений случается именно при использовании холодного оружия. Так что, будем запрещать кухонные приборы или всё-таки посмотрим на ситуацию без эмоций?» — предлагает Владимир А.

Часть людей полагает, что подобное ужесточение законодательства коснётся по большей части только огнестрельного оружия, в то время как люди гибнут также и от колото-резаных ран, нанесённых с использованием бытовых вещей.

«Владельцы обязаны сообщать о потере оружия? Ну хорошо. Вот только к оружию не только огнестрельные виды относятся, если что. Раз уж на то пошло, тогда если кто-то потерял топор, мачете, молоток или кувалду, то ему надо будет сообщить об этом в полицию!» — думает Даниэль К.

Ряд пользователей указывает на то, что законодательство должно в первую очередь наладить регулирование в сфере оборота огнестрельного оружия — как источника повышенной опасности.

«Из ножа никого застрелить не получится. Опасность данного вида оружия не идёт ни в какое сравнение с огнестрельным. Ведь спички в магазинах продаются, а вот динамит — нет. Хотя то и то в теории может представлять угрозу для людей», — отмечает Андрей О.

Выбор ножей

Нашлись и те, кто убежден, что лучше не позволять людям вовсе приобретать летальное оружие, чтобы потом не иметь дело с печальными последствиями.

«Вообще надо запретить личное оружие. Это и так источник повышенной опасности! Какая разница в данном случае, кому оно принадлежит?» — задаётся вопросом Геннадий О.

Напомним, социальные сети наполнились обсуждениями тех изменений, которые ждут владельцев оружия на территории Российской Федерации. Так, многих граждан заинтересовало изменение в федеральном законе «Об оружии», которое вступит в силу 29 июня 2022 года и дополнит понятие «оружие» словами «является источником повышенной опасности», что приведёт к тому, что владельцам придётся нести ответственность даже тогда, когда они, к примеру, потеряли своё ружьё.