



Импульсная энергетическая установка. Z-ускоритель

Комиссия конгресса по оценке угроз инфраструктуре США от воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) на протяжении почти 20 лет предупреждает о том, что ЭМИ-атака или естественное электромагнитное излучение во время мощной солнечной бури могут уничтожить нашу цифровую цивилизацию и привести к гибели миллионов людей, пишет Питер При в статье для издания The Hill.

«Во время холодной войны США опасались последствий, связанных с ЭМИ-атакой в случае использования СССР высотного ядерного оружия. С помощью ЭМИ-атаки можно было парализовать деятельность национального командования, лишив его способности реагировать на ядерное нападение. Таким образом, мог быть подорван главный принцип сдерживания — принцип гарантированного уничтожения», — говорится в докладе комиссии «Оценка угроз в случае ЭМИ-атаки» от 2017 года.

«В течение последнего десятилетия появились новые противники, включая Северную Корею, которая развивает свои возможности и угрожает осуществить ЭМИ-атаку против США. Подобное нападение позволило бы странам, обладающим незначительным арсеналом ядерного оружия, нанести широкомасштабный и долговременный ущерб критически важной национальной инфраструктуре и самим США, а также поставить под угрозу выживание большей части населения», — заявили в комиссии конгресса по оценке угроз инфраструктуре США от воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ).

Город без электричества

Распоряжение президента США Дональда Трампа о координации в сфере поддержания национальной устойчивости к электромагнитным угрозам, подписанное 26 марта 2019 года, — это первый шаг на пути к повышению национальной готовности к ЭМИ-атаке. Распоряжение придерживается основных рекомендаций специализированной комиссии конгресса.

Одной из самых сильных сторон распоряжения Трампа о защите США от возможного использования электромагнитного оружия является то, что ответственность целиком и полностью возлагается на Белый дом, а не только на министерство энергетики или министерство внутренней безопасности.

В распоряжении говорится, что советник президента по вопросам национальной безопасности (APNSA) Джон Болтон совместно с советом по национальной безопасности и директором управления по научно-технической политике Белого дома Кельвином Дрогемейером«должен координировать разработку и реализацию действий исполнительной власти в рамках оценки, определения приоритетов и управления рисками», связанных с возможной ЭМИ-атакой. Главенство Белого дома в данном вопросе очень важно, поскольку и министерство энергетики, и министерство внутренней безопасности всегда недооценивали опасность ЭМИ-атаки. Также важно то, что администрация Трампа рассматривает ЭМИ-угрозы в контексте кибербезопасности. Трамп поручил министерству внутренней безопасности, совместно с министерством энергетики, оборонным ведомством и другими учреждениями, «разработать план по смягчению негативного влияния ЭМИ на уязвимые элементы критически важной инфраструктуры».

Администрация Трампа признаёт, что военные доктрины его противников предусматривают возможность использования ЭМИ в качестве одного из элементов кибервойны. Распоряжение Трампа также указывает на необходимость проверки уязвимости оборудования критически важной инфраструктуры с помощью ЭМИ-симуляторов.

Электромагнитный взрыв

Представители министерства энергетики США, а также эксперты национальных исследовательских лабораторий в сфере электроэнергетики уже давно говорят о том, что даже в случае мощного природного или ядерного электромагнитного излучения национальная электрическая сеть получит незначительные повреждения и быстро будет восстановлена. Однако все эти исследования основаны на компьютерных моделях, которые заслуживают такого же доверия, как и «независимые лабораторные исследования», согласно которым причинно-следственная связь между курением и раком лёгких отсутствует. По сути, американские учреждения пока вообще ничего не сделали для того, чтобы повысить защищённость электрических сетей.

Однако никакое распоряжение Трампа, независимо от того, насколько тщательно оно проработано, ничего не даст, если Белый дом не будет продираться сквозь непроглядные заросли неизбежной оппозиции со стороны непреклонных лоббистов и бюрократов. Распоряжение Трампа о координации в сфере поддержания национальной устойчивости к электромагнитным угрозам — это лишь первый шаг в рамках долгой борьбы за повышение устойчивости США к воздействию электромагнитных угроз.