«Слава майдану!» — украинцы о возможном введении талонов на еду
Рост цен на продовольствие на Украине может привести к тому, что гражданам начнут выдавать продуктовые талоны. В настоящее время украинские власти обсуждают разные варианты поддержки уязвимых слоёв населения. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — пояснил советник главы государства.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «Леся из Страны», а также на страницах канала 112.ua и украинского издания «Страна» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что до такого решения страну «довели» представители украинской власти. Другие отметили, что в целом идея неплохая, так как в стране стало много нуждающихся.
«Предлагаю идти до конца по этому пути — депутатскую зарплату выдавать этими же продуктовыми карточками!» — с сарказмом отреагировал Evgen D.
«Вот он, конец эпохи бедности!» — пишет Елена К., напоминая о фразу Зеленского о наступлении «конца эпохи бедности».
«Идея хорошая. В Европе… [для] малоимущих есть магазины, где они такими карточками отовариваются. Там, правда, товары с пограничным сроком годности. Не просроченные. Предполагается, что эти продукты будут сразу употреблены в пищу. Только боюсь, что в Украине на такие карточки могут претендовать 2/3 населения… Бедность зашкаливает…» — отметила Nadeshda К.
«Ну, это чтобы на венский кофе хватало, нужна продуктовая карточка», — иронизирует leonid, напоминая фразу бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что граждане Украины в связи с безвизовым режимом с ЕС смогут слетать в Вену и выпить там чашку кофе.
«Это сколько же карточек напечатать надо? Хотят и на этом украсть?» — задалась вопросом Татьяна.
«Позорище. Хотели как в Европе, а получили как в США в плохом смысле слова», — добавил Sleepy Bear.
«Ядрен батон… прекрасная страна с трудолюбивым народом. До чего довела её кучка подонков?..» — не выдержал СК.
«Продуктовые карточки для ограбленных», — отреагировал Александр.
«Похоже, что продовольственный кризис не за горами, если уже под видом заботы о малоимущих начинают втюхивать эти карточки… Вэлыка аграрна дэржава (великое агарное государство. — М. Р.)…» — написал «Дон Кихот».
«Это такая обещанная Зеленским борьба с бедностью», — с сарказмом отметил Alex O.
«Мы так стремились убежать от «призрака» СССР, что возвращаемся по ходу в худшие его времена…» — пишет Анатолий С.
«В Штатах 45 млн на продовольственных карточках. Пример для подражания? С кем поведешься… Сборище недалеких…» — отреагировал Саша О.
«Может, нужно задуматься о повышении благосостояния простых украинцев?..» — задался вопросом Анатолий С.
«Геноцид? Имеем. Ну, а как объяснить такое колоссальное сокращение населения страны! Следующий шаг — голодомор! А потом репрессии выживших возмущённых?» — спросил Эдуард Т.
«Зато мы гордые», — написала Валя Б.
«Да, идём в Европу семимильными шагами! С дровами, свечами, на конях и с продуктовыми карточками в зубах… И жизнь хороша, и жить хорошо!» — пошутила Маргарита П.
«Зато как в Америке», — смеется один из комментирующих.
«Слава Украине, слава майдану, с которого всё и началось», — с сарказмом подытожил Дмтрий К.
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