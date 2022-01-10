Жители 16-этажного дома в Киеве отапливают свои квартиры дровами. Об этом сообщил киевский журналист Владимир Гуцул на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь

«На фото — ЖК «Кузьминский-2». Проблемная новостройка, наследие скандально известного застройщика Войцеховского. К дому не подведены никакие коммуникации (газа нет, так же как и централизованного водоснабжения и канализации). Единственное, что есть — это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жители платят за свет в несколько раз больше, чем остальные киевляне. Но есть и плюс — от цен на газ и отопление жильцы дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», — написал журналист.

Новость обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также в украинском телеграм-канале «Наглый».

"Повод позлорадствовать… Киевские журналисты разыскали в «европейской столице» 16-этажный дом, который отапливается дровами. Это ЖК, построенный в 2014—2016 годах скандальным застройщиком Войцеховским. По обычной для Киева процедуре дом был построен на участке, который оформлен как приусадебный. Обычно такие участки переоформляются задним числом, но застройщик почему-то об этом забыл… В электрическую, водопроводную и канализационную сети строители врезались сами (хотя это и незаконно), а вот с отоплением вышла промашка… Но жильцы эту проблему решили, оборудовав самопальную котельную», — пишет депутат Рады Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«И это еще не 2024 год…» — отреагировала Ульяна, напомнив о том, что действующий контракт на транзит российского газа закончится в 2024 году.

«Походу, украинцам тоже пора переходить на юрты…» — пишет Natasha.

«Европа — она такая!!!» — с сарказмом добавил Дима И.

«А это уже «европейские ценности и стандарты»?» — поинтересовался Silver.

«Надеюсь, налог на выбросы заплачен? Как в Европе», — написал Oleg S.

«Так потихоньку и до гужевого транспорта дойдем. Зелёные технологии, блин», — иронизирует Андрей.

«Ну что тут сказать, вот и Европа пришла в Украину… В Европе действительно есть многоэтажные дома, где отапливают квартиры дровами…» — отметил Aleksandr.

«Скоро вся страна так будет отапливаться», — добавила Татьяна С.

«В 90-х видела в Германии, как люди таскали уголь через окна в квартиры, чтобы топить. Выглядело это тогда смешно. Не прошло и… лет, моя страна…» — отреагировала Alla R.

«С учетом стоимости отопления можно дров накупить на пять лет (скинувшись всем подъездом деньгами) или есть электроотопление (оно получается дешевле общего). И я думаю, если б они были так несчастливы, они об этом трубили б во всеуслышание. А так — их разыскали! И причина позлорадствовать тут как-то не совсем уместна! Над кем злорадствовать, над людьми?» — задалась вопросом Olga K.

«Я б тоже от отопления отказалась, каждый месяц по 3 штуки (3000 гривен, или около 8200 рублей. — О. П.) платить», — отметила «Паршивая Овца».

Torange.biz Тарифы на газ

«Фрагмент из европейской жизни, которую нам обещала власть. А зачем она такая нужна?» — отреагировала София Александровна.

«А экологи пусть идут на техконтроль машины проверять для начала. Работы там — конь не валялся», — добавил Roman A.

«Видно, дерево — новый вид украинского «газа»!» — с сарказмом написал Олег К.

«А что делать, когда власть не думает о народе???» — спросил Сергей Л.

«Спасение утопающих — дело [рук] самих утопающих…» — пишет Игорь Ш.

«Возвращаемся в XIX век», — с сарказмом подытожила Мария В.