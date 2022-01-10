Оказавшие в эмиграции лидеры государств вызывают интерес больше у историков, хотя многие из отставников тешат себя надеждами на возвращение в политическую жизнь. Поэтому они не сразу берутся за написание мемуаров, опасаясь засветить свои оценки и позиции, что может помешать в дальнейшей деятельности. Тем более, устранение лидеров от власти практически всегда сопряжено с жесткой подковерной борьбой. И они не всегда готовы подробно рассказать об интригах и нюансах этой борьбы, опасаясь поливать грязью бывших соратников или конкурентов, с которыми в будущем, возможно, придется еще сотрудничать. Именно в такой ситуации сейчас оказался экс-президент Афганистана Ашраф Гани, которому пришлось покинуть Кабул и сдать власть «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Обстоятельства этой акции остаются таинственными. В первых числах сентября 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Tolo News говорил, что для него «стало неожиданным бегство из Афганистана президента Гани, и мы определенно не делали ничего, чтобы содействовать этому». Блинкен уточнял, что в ночь перед тем, как Гани покинул Афганистан, они с ним «обсуждали проводимую в Дохе работу по переходу власти». По словам госсекретаря, «тогда Гани говорил о готовности бороться до смерти, но спустя менее 24 часа покинул Афганистан». Сам экс-президент говорил, что «покинуть Кабул было самым сложным решением в его жизни», и сделал он это по совету правительственных чиновников. Ведь «если бы я остался, я бы стал свидетелем кровопролития в Кабуле», а Афганистан стал бы «другим Йеменом или Сирией». Кстати, оказавшись в эмиграции в ОАЭ, Гани вскоре заговорил о возвращении на родину и начал проводить по этому поводу консультации с некоторыми афганскими и американскими политиками. Но США заявили, что «не считают его фигурой в Афганистане».

U.S. Department of State Мохаммад Ашраф Гани

И вот спустя некоторое время после того, как лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что «помилуют всех бывших правительственных чиновников», Гани решил дать ВВС первое интервью, в котором рассказал о последних часах на посту главы государства и побеге из Кабула. Он заявил, что «понимает гнев афганцев, которые обвиняют его в падении Кабула», и что он «совершил огромную ошибку, доверившись международному партнерству», а также отметил, что Вашингтон оказывал на него давление и пытался подорвать его авторитет, идя на сделку с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани уточнил, что изначально ему обещали, что группировка Хаккани не войдет в Кабул, однако через два часа ситуация изменилась. По его словам, он должен был направиться на консультации в министерство обороны и ожидал автомобиля, однако за ним так никто и не приехал. Вместо этого к нему пришел начальник президентской охраны и призвал срочно покинуть страну, поскольку существует угроза его жизни. Гани говорит, что «покидал страну в спешке, и осознал, что уезжает из Афганистана, только на борту самолета».

Ранее он рассказывал, что «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане, туфлях и смог взять с собой лишь несколько книг», что оставил в Афганистане большую часть своего имущества, включая некие конфиденциальные документы. Вместе с ним Кабул из близких родственников покинула только его жена Рула. Хотя из столицы исчезли также экс-министр обороны, глава администрации президента и некоторые другие высокопоставленные чиновники. Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани улетел в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел оказался в Великобритании. Как утверждает ВВС, в ближайшем окружении Гани произошел раскол. Часть его соратников призывала разработать план по защите столицы с целью остановить наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подступах к Кабулу. Для этого планировалось создать рабочую группу по обеспечению безопасности столицы, которую должен был возглавить бывший командующий афганскими силами в Гильменде Сами Садат.

James Purschwitz Провинция Гильменд. Афганистан

В его задачу входил выход на переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключить мирное соглашение о передаче власти. Садат не считал, что Кабул вот-вот перейдет под контроль движения. Его уверенность была подкреплена соглашением, которое было достигнуто с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве высокопоставленного советника президента Салама Рахими. Он принимал участие в закулисных с ними переговорах и смог заключить с ними договор, по которому группировка не станет брать город силой в обмен на временное разделение власти. Но об этом Гани почему-то не рассказывает. Он не опровергает и сообщения спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада о том, «США за несколько часов до захвата Кабула смогли уговорить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не входить в город в течение двух недель», и что «известие о бегстве Гани застало их врасплох». То есть Гани своим бегством из страны обнулил политическую ситуацию, поставив самого себя между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не между какими-то политическими силами, демонстрируя, что его устранение от власти произошло не в результате определенных внутренних политических комбинаций, а из-за организованного заговора.

В итоге захват Кабула движением был стремительным и бескровным «в результате негласных договоренностей Гани с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Они не стали штурмовать город, где еще находились американские войска, окружили Кабул и начали переговоры с правительством Гани, обещая их завершить в течение нескольких дней. Такое решение, вероятно, объясняется тем, что и ООН, и ЕС, и США однозначно заявляли, что не признают правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если оно будет установлено путем вооруженного захвата власти. Но переговоры в Кабуле шли о капитуляции, и Гани через ВВС дает понять «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что имеет «заслуги» перед ним и готов вернуться на родину, в Афганистан. Это и есть та самая тайна, завесу над которой кто-то готовится теперь приподнять. Сама же эта история привлекает внимание потому, что победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и сопутствующие определенные негласные многосторонние договоренности не только завершили пребывание в этой стране войск США и их западных союзников, но и изменили логику развития сложных геополитических процессов во всём регионе.

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул

Гани знает многое и когда-то об этом расскажет. Остается только понять, что от этого он намерен получить. Пока из всех афганских лидеров за последние сто с лишним лет «счастливичком» выглядит разве что Хамид Карзай, президент Афганистана в 2004—2014 годы.