Переговоры России и США по проблеме гарантий безопасности ещё до своего старта упёрлись в переговорный тупик. Сторонам пока не удалось договориться даже о повестке. Россия настаивает на одном, США на другом. То, что идёт сейчас, по сути, является не переговорами, а подготовкой возможности в них войти.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Сами переговоры начнутся тогда, когда согласуется повестка. А её согласовать не удастся в принципе, так как ситуация устраивает США и не устраивает Россию. Переговоры США не нужны, а Россия старается их навязать. Альтернатива — резкая эскалация военного противостояния сторон с издержками, неприемлемыми для Германии и Франции — главных союзников США по НАТО. А это перспектива раскола в НАТО.

Ситуация сложилась уникальная: впервые за всю свою новейшую (постсоветскую) историю Россия ведёт с США силовые переговоры, а США отвечают манипулятивными стратегиями уклонения. Обычно всё наоборот: США применяли силовую, в случае необходимости манипулятивно-силовую стратегию, а Россия отвечала чисто манипулятивной: переводила переговоры в формат затягивания и перевода разговора на согласование деталей. Это поведение слабой стороны, столкнувшейся со стороной сильной, которая, по сути, и переговоров не ведёт, а просто диктует условия.

Впервые в истории нового века ультиматум объявляет Россия, а США переводят переговоры в формат затягивания, рассеивания, перевода разговора на согласование деталей. Это поведение слабого на переговорах с сильным. Как такое возможно при несопоставимом уровне силовых потенциалов сторон?

Цитата из видео «Переговоры России и США по безопасности. Прямая трансляция из Женевы» на YouTube Перед началом переговоров США и России

США и Россия объявили о несопоставимости исходных позиций до переговоров. США исходят из увязывания в единый пакет проблем по стратегической стабильности и гарантиям безопасности. Россия утверждает, что эти темы корреспондируют, но они различны. Гарантии безопасности нужно обсуждать отдельно от темы стратегической стабильности.

Позиция США: «Какие гарантии безопасности, когда всё нестабильно?». Позиция России: «Какая стабильность, когда всё небезопасно?». Это философский спор о видении переговорной ситуации, он может длиться вечно. Борьба за изменение видения ситуации одной из сторон и есть суть переговоров между Россией и США на данный момент.

Но как ведётся эта борьба? Россия выкладывает на стол переговоров свои предложения по пунктам и заставляет перейти к торгам по их обсуждению. США стремятся избежать перехода к торгам и с порога заявляют: всё неприемлемо, попунктного обсуждения не будет. Но при этом дают понять, что из-за стола не выходят, говорить готовы, хотя говорить не о чем.

Россия формулирует позицию: если не о чем, то мы начинаем силовой конфликт, но вы заплатите цену, как вы любите это называть, и виноваты будете вы. Платить цену Запад не готов, там и так сейчас статус «всё сложно», но тактику «лопни, но держи фасон» в России понимают как блеф и манипуляцию. То есть это позиция слабости. Запад впервые в отношении России в слабой переговорной позиции. Это само по себе беспрецедентная ситуация, и это стоит отметить и обдумать.

Если сильного человека схватить за палец на руке и применить болевой приём, вся сила будет бесполезна. Он будет договариваться, стремясь не дать сломать себе палец. Здесь даже слабый владеет преимуществом сильной позиции. Если же сильный при этом держит слабого за горло, потенциалы выравниваются, и начинаются переговоры — пока кто-то не даёт понять, что рискнёт первым. Рискнёт скорее слабый, ему нечего терять, а угроза предельна. Это повод сильному задуматься о ситуации, в которой он оказался.

Balk MSC Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Россия сужает для США свободу манёвра. Перевод переговоров в повестку России изначально будет её победой, чем бы переговоры ни закончились. Потому такая ожесточённая борьба за повестку. США прихватили за палец, но они избегают дать понять, что оказались в сложной ситуации. Слом пальца выводит из строя всю руку, а это делает небоеспособным в целом. Россия говорит, что её взяли за горло, и потому она сломает палец, тут сомнений быть не должно. Готов Запад к такому повороту?

США начинают манипуляцию временем: мол, «такие вопросы с кондачка не решаются, нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке». Вторая манипуляция: у нас тут корпоративный регламент, мы не можем решать без согласия Совета директоров (или собрания акционеров). Потому давайте подключим НАТО, ЕС и ПАСЕ, а так как они всё решают, то к нам какие вопросы? Говорите со всеми, а мы решений не принимаем.

Третья манипуляция: место переговоров. Разные города в разное время. Нет одной площадки. Понятно, что раундов будет много, но пока идёт согласование повестки и круга участников, США дают понять: мы ни от чего не отказываемся, но то, что вы хотите, дать не можем.

Четвёртая манипуляция: подрыв ресурсной базы России накануне переговоров. События на Украине и в Казахстане — типичный приём растаскивания ресурсов противника между разными очагами конфликта. Задействуются все ресурсы России: переполнение информационных каналов непроясненной информацией, перегрузка аппарата управления срочными реакциями в ситуации неопределённости, материальные затраты, активизация связей российских политиков, психологическое давление на власть и общество (эмоции и энергия).

США уклоняются от переговоров с Россией, так как им это невыгодно: инициатива не у них, они играют на удержание, тогда как Россия играет на слом и готова идти ва-банк. США в замешательстве, они тестируют Россию на серьёзность намерений, затягивая процесс выдвижения встречных условий. По мере переговорной борьбы станет ясно, где пределы допустимого для России. Именно потому в США заявляют, что не готовы предсказать итоги переговоров.

Впервые США в ситуации глухой обороны, а Россия завладела инициативой и атакует. США — опытный боец, они пока контролируют ситуацию, всё видят и знают, что могут выйти из защиты и перейти в нападение, что защищаться долго невыгодно, можно напропускать много ударов, да и судьи со зрителями начинают подозревать неладное. Но впервые накопилась усталость, борьба за перехват активности чревата риском. Обмен ударами — это то, что США сейчас следует избегать всеми силами.

U.S. Department of State Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

Если продолжать аналогии из бокса, то ситуация описана Джеком Лондоном в рассказе «Мексиканец». Сюжет известен: чемпион долго избивал щуплого парня, но потом оказался в нокауте. В это невозможно было поверить, но это случилось.

Переговоры России с США для России не шанс последней надежды, а способ перевести бой в другую стратегию. США впервые стали бегать от противника, «включать ноги», как говорят боксёры. Их руки по-прежнему сильны, если подвернуться под удар, можно лечь и не встать. Но накопилась усталость, тяжело с дыханием, тяжелеют руки, отстаёт реакция, даёт знать возраст. Приходит понимание, что надо что-то делать, или риск станет неприемлемым.

Позиция России состоит из трёх пунктов: ядерное оружие (пять подпунктов), обычные вооружения (три подпункта), распространение НАТО на Восток (три подпункта). Это то блюдо, которое Россия подала США на стол переговоров и предложила есть вместе. США стали ковыряться в тарелке и говорить: «Это буду, это не буду». Ситуация в руке России: она или будет выслушивать капризы дальше и предлагать замену блюд, или закончит обед и выйдет из-за стола. Обед унесут, а разговор будет закончен.

США проявляют колебания перед альтернативой, предложенной Россией. Выход России из переговоров и переход к ударам по уязвимым местам США (а они есть, и воздержание от ударов по ним — пока принципиальное решение России) будет означать, что США полностью утратили управление поведением России по всей значимой для Вашингтона повестке. Сделок не будет, ибо какие сделки, когда стабильно нет безопасности, и такая стабильность Россию не устраивает?

Участие США в переговорах, повестка которых для них неприемлема, — это попытка как раз сохранить остатки влияния, обрывки обратной связи. Выход России из переговоров означает новые санкции и разрыв отношений — на это в Европе идти не готовы. А США не могут рисковать, так как достигли предела влияния на Европу без ущерба для статуса Америки. Это прояснила ситуация с переговорными тупиками между США и Россий. США начали саботаж — это слабая линия. Саботажем занимается Иран в сделке СВПД, но разве можно сопоставить Иран и США?

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне. 2015

Констатация возросшего геополитического потенциала России, способной впервые за последние 50 лет заставить США, мирового гегемона, пойти на переговоры по невыгодной повестке и прибегать к манипуляциям и саботажу — явление само по себе беспрецедентное (последний раз такое было при Сталине).

Даже если США уклонятся от диалога и перейдут к конфронтации с Россией, это будет не свободным, а вынужденным решением (спасение лица и избегание ловушки). США никогда прежде не действовали под принуждением. То, что выводы будут сделаны всеми, кого это касается, вне всяких сомнений.