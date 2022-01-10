Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин дать согласие на продажу Киеву оружия. В противном случае дипломат пригрозил последствиями для отношений между двумя странами. Об этом Мельник заявил в интервью медиагруппе Funke.

Цитата из к/ф «Апокалипсис», режиссер Мел Гибсон, США, 2006 Индейцы

«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — сказал он.

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Заявление украинского дипломата обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «headlines Украина», а также на странице издания Sharij.net в социальной сети «ВКонтакте. Многие критически оценили требование украинского дипломата, задаваясь также вопросом о том, какие такие последствия для двусторонних отношений он имел в виду.

«Риторика попрошаек и голодранцев», — отреагировал GRL.

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

«Кому, Украине оружие? Это же как обезьяне гранату. Немцы не идиоты», — смеется Сергей С.

«А зачем Украине оружие? Чтобы война продолжалась. Кормушка денежная на Донбассе», — пишет Александр.

«А ведь рано или поздно немцы скажут, что все долги отданы и покаяние отбыто», — добавил D. Alex I.

«Я смотрю, весь мир должен Украине. К кому мы только попрошайничать не ходили. Стыдоба, офигеть можно», — отреагировала Лана.

«А посол будет на передовой?!» — с сарказмом поинтересовался Alexandr K.

«Мой любимый посол в списке самых упоротых. Человек живёт в параллельной вселенной и вещает оттуда. Немцы, наверное, уже устали умалишённого слушать», — прокомментировал «Kіевлянинъ».

»Послать уже этого посла подальше…» — не выдержал один из комментирующих.

«Мозги бы ему лучше продали», — добавил Валерий.

«Продайте ему рогаток, раз так просит», — шутит Gordon Kast.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Украина угрожает Германии?» — недоумевает Алексей М.

«Мания величая шизофреников…» — отреагировал «Константинович Даврештывсе».

«Ну для Украины последствия-то точно будут!» — добавил Дмитрий Р.

«Посол Украины в Германии Мельник пригрозил ФРГ серьёзными последствиями в случае отказа от поставок оружия. Видимо, уволит канцлера и распустит бундестаг. А вообще немцы уже очень давно по неофициальным каналам просят Украину заменить посла, справедливо считая его не в полной мере умственно полноценным», — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

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