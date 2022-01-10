Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что против России по всем фронтам развернута информационная война и проигрывать в ней «мы не имеем никакого права», стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Россия проигрывает, к сожалению. Работа должна вестись активнее, а мы, как всегда, хотим нести всем добро, но нас постоянно предают», — отмечает Виктория М.

Многие пользователи пришли к выводу, что на данный момент Россия даёт слабину на информационном фронте и причиной тому может быть отсутствие чёткой идеологии внутри российского общества и на государственном уровне.

«Чтобы не проиграть в информационной войне, нужна идеология, а её у России и у постсоветских государств нет. Поэтому полный провал на идеологическом фронте. Соответственно пустота заполняется либерализмом, национализмом или крайними религиозными убеждениями. За 30 лет выросло больное (в духовном смысле) поколение. Государство без идеологии, как человек без духовных ценностей. События на Украине и в Казахстане тому свидетельство. То ли ещё будет, если не предпринять меры», — считает Умед М.

Некоторые комментаторы отмечают, что присутствие на территории России иностранных агентов и западных организаций может быть причиной постоянных информационных атак на нашу страну.

«Откажитесь от прозападного курса страны, вот тогда и начнётся восстановление информационной безопасности государства. Куда ни плюнь — везде сплошные НКО и иноагенты. А всё потому, что власти стремятся угодить США», — пишет Антон У.

Часть людей полагает, что российскому руководству пора говорить всему миру правду, как о несправедливости западного общества, так и о несовершенстве устройства Российского государства, делая при этом всё, чтобы это самое несовершенство исправить.

«Россия находится в окружении врагов. Необходимо вести не информационную борьбу, а просто говорить правду, в первую очередь про себя. Россия должна стать авангардом правды, честности и справедливости. Только в этом случае мы будем спасены! А соревноваться с Западом во лжи — бесперспективное занятие, они уже давно всех нас опередили в этой сфере», — указывает Людмила Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вопрос Владимиру Путину

Ряд пользователей указывает на то, что информационная война не является угрозой для России, а вот научно-техническое отставание от западных стран способно загнать нашу страну в гроб.

«Мне кажется, сейчас основная война — научно-технологическая, экспансия и зависимость обеспечивается на этом поле боя. И, к сожалению, слышал похожее на правду. «Запад» считает, что российских (в основе своей — советских) научно-технических и, соответственно, военно-технических заделов хватит ещё лет на пятнадцать. А затем Россия окончательно выстроится в фарватер Штатов, Китая, а может быть, и Индии. Если сейчас серьёзных изменений в экономике и научно-промышленной российской среде не будет происходить, то такая судьба просто неминуема», — написал Олег М.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия не проигрывает информационную войну, а скорее наоборот, её активно ведёт и в ней побеждает.

«Да мы и не проигрываем! Люди со всей Европы нашего президента просят оказать им помощь! Многие завидуют российским гражданам. Кроме «братской» Украины, конечно, но и эти скоро попросятся под крышу», — отмечает Denis L.

Напомним, 9 января министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Звезда» о том, что против России по всем фронтам развернули информационную войну и проигрывать в ней «мы не имеем никакого права».