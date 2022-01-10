Негативные комментарии латвийских граждан, оказавшихся недовольными тем, что местное телевидение решило синхронно перевести концерт известной британской группы Depeche Mode на латышский язык, стали поводом для обсуждения среди российских пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Ян ван Хемессен. Извлечение камней глупости. 1545—1550

«А сейчас народный британский ансамбль под управлением Евгения (!!) Леннона и Павла Макаренкова исполнит песню «Соберёмся вместе», — шутит William K.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой абсурдный закон может быть истолкован максимально нелепым образом и вскоре мы увидим не только переведённые тексты иностранных музыкальных групп, но и их названия, а также имена артистов.

«А название группы они почему не поменяли на «Депежус Модиус»?» — интересуется Anton S.

«А песни, получается, исполняли заслуженные работники латвийской эстрады: вокалист Дэйвас Гэханас, гитарист Мартинас Горакас и клавишник Эндрюс Флетчерявичус», — издевается Олег Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный закон не только не защищает латышский язык от вторжения иностранных культур, а скорее наоборот — дискредитирует его.

«Маразм крепчает. Хуже уже, пожалуй, некуда», — считает Виктория М.

«Латвия — это отдельная тема. Там правящие элиты уже давно слетели с катушек, их идиотизму нет предела. 100% сборище идиотов у власти. Это каким интеллектом надо обладать, чтобы переводить музыкальный концерт?! Мир в целом сейчас сошёл с ума, сюрреализм полный», — заметил Максим К.

Nir Nussbaum Группа Depeche Mode

Часть людей полагает, что телевидение в Латвии сделало такой нелепый перевод специально, чтобы продемонстрировать всем, включая властb, как же это всё-таки глупо выглядит.

«Всё же это не телевидение опозорилось. Телевидение выполняло требование регулятора, т. е, государства. Т. е по факту опозорилось латвийское государство и его руководство», — указывает Vasilii M.

«Судя по всему, телеканал просто решил потроллить латвийское правительство с его неадекватными законами», — подозревает Галина Т.

Ряд пользователей указывает на то, что после подобного скандала многие иностранные музыкальные группы могут задуматься над тем, чтобы исключить Латвию из своего концертного плана.

«Надо было заранее передать Гаану из Depeche Mode тексты его песен, переведённые на латышский язык, чтобы уважал нормы конституции этой страны и не смущал её граждан! Да ещё поди пойми, что там за «инджой зе сайленс» такой!» — написал Николай Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что латышскому языку подобные законы не помогут и властям этой страны следовало бы посмотреть на то, как со своей культурой поступают соседние европейские государства.

«К сожалению, никакие политические законы о государственном языке в микрогосударствах не спасут подобные языки от вымирания, потому что сами носители этого языка вымирают», — отмечает Файзи Г.

(сс) Jorge Franganillo Рига

«А шведы не выпендриваются, они английское телевидение смотрят в оригинале, без перевода, и с детства говорят на двух языках. Это никак не мешает развиваться этому государству, сохраняя при этом свои культурные традиции», — пишет Александр Ф.

Напомним, с начала 2022 года социальные сети заполонили негативные комментарии латвийских граждан, оказавшихся недовольными тем, что местное телевидение решило синхронно перевести концерт известной британской группы Depeche Mode на латышский язык. Отмечается, что в этой стране действует закон, подразумевающий перевод иностранных терминов на государственный язык.