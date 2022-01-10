Известие о вступлении в силу закона об уголовном наказании для злостных нарушителей скорости спровоцировало многочисленные комментарии в интернете. Люди недоумевают по поводу обозначенных размеров штрафов для лихачей — от 200 до 300 тысяч рублей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

«Очень смешно. Кто вам заплатит 300 т. р. При всём желании не получится!» — отмечает Андрей Тарасов.

«А ямы на дорогах, отсутствие освещения и разметки, да и зачастую самих дорог?» — спрашивает Кирилл Пермский.

«Инициатива хороша, но думаю, что будет как всегда… полицаи будут «доить» простых водителей, размер взяток увеличится, а те, кто действительно под эту статью подпадает, — будут ездить как и ездили», — отмечает З.

«Еще одна «золотая» жила для ГИБДД», — соглашается О.

«Наверное, нужно сначала привести в норму скоростной режим на автодорогах. В Москве на окружной скорость 110 км/час, на М4 — 90 км/час. На дорогах с бухты барахты ставят ограничения 40, 50, 70 км/час. А должно быть обоснование — и обязательно в СМИ или на госпортале. А так — это будет опять кормушка», — приводит довод Александр Ильин.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

«С одной стороны, это правильно, а с другой стороны — сначала делают машины, которые разгоняются чуть ли не до 300 км/ч, а потом вводят штрафы, а не проще ли делать машины так, чтобы они выше 60 не разгонялись вообще, тогда и штрафы не нужны. Или набить карманы за счет штрафов превыше всего?» — рассуждает Кирилл Шуплецов.

«Посмотрим, как этот закон будет работать на мажориках…» — иронизирует Ирина Бесфамильная.

«Это всё опять для простых смертных придумали, а мажоры как нарушали, так и будут нарушать, и ничего им опять не будет», — замечает Андрей Обосклалов.

«Этот закон — ошибка. Превышение на 60 км/ч легко допустить: имеются такие участки на дорогах, где необоснованно стоят знаки ограничения скорости 40 км/ч, которые не всегда заметишь и пролетаешь там привычно 100−110. Это ведь трасса. Я сам таких пару знаю. И вот попал ты так 2 раза — и уголовник? Ведь злостные нарушители это совсем другое», — считает Денис Картер.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Как сообщало ИА REGNUM, закон, в соответствии с которым водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание, в конце декабря 2021 года подписал российский президент Владимир Путин. Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. За такие нарушения предусмотрено до трёх лет лишения свободы.

Также злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Читайте также: Для злостных нарушителей ПДД в России ввели уголовную ответственность