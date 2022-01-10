



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Папа Римский Франциск в воскресенье, 9 января, после молитвы «Ангел Господень» обратился к событиям в Казахстане. «Дорогие братья и сестры, — сказал понтифик, которого цитирует Vatican News, — с глубокой скорбью я узнал, что в ходе протестов, вспыхнувших в последние дни в Казахстане, есть жертвы. Я молюсь о них и об их родных и надеюсь, что как можно скорее будет восстановлена социальная гармония благодаря поиску диалога, справедливости и общего блага. Я вверяю народ Казахстана заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира из святилища в Озерном».

Ранее вспомогательный епископ архиепархии Святой Марии в Астане Афанасий Шнайдер опубликовал сообщение, в котором заверил, что казахстанские католики находятся в безопасности на фоне беспрецедентных волнений в республике. «Католики в Казахстане благодаря Богу находятся в безопасности, — подчеркнул он. — В наших церквях мы продолжаем праздновать святую мессу, совершать поклонение Святым Дарам и особенно молимся за мир в нашей стране и за гармонию в социальной жизни, чего желает казахстанский народ». Обращает на себя внимание акцент как папы Франциска, так и епископа Шнайдера на важность социальной гармонии. Это не случайно. При общей численности населения в почти 19 миллионов человек в Казахстане насчитывается около 250 тысяч католиков, многие из которых являются этническими поляками, немцами и литовцами. Межрелигиозные конфликты в республике не наблюдаются. Смысловое единство заявлений понтифика и вспомогательного епископа Астаны, которые расходятся в отношении к традиционалистскому католицизму (Франциск критически, Шнайдер положительно), говорят, скорее, об их оценках социально-экономической формации, сложившейся за 30 лет в Казахстане. И, похоже, здесь Астане есть над чем поработать. О том, что могут думать на этот счет в Святом престоле, можно предположить по комментарию отца Эдоардо Канетты, который занимался в Казахстане миссионерской работой в течение 20 лет, пять из них в качестве генерального викария Средней Азии, ныне профессора Амвросианской академии в Милане для ватиканского портала Agenzia Fides.

(сс) МаратД Римско-католический кафедральный Собор Пресвятой Троицы в Алма-Ате

Как поясняет священник, «до прошлого года топливо в Казахстане стоило 40 центов за литр, немыслимая цена для Италии. Сегодня цены удвоились, а инфляция достигла высоких пиков. Все это привело к бурному протесту среднего класса: именно эти граждане чувствуют себя наиболее пострадавшими, учитывая, что у бедных нет автомобилей. Люди не понимают, почему в стране, которая «купается» в газе и нефти, они должны так много платить за нефть и газ». Этот феномен, объясняет отец Канетта, объясняется многолетними соглашениями, подписанными между Казахстаном и крупными нефтяными и энергетическими компаниями сразу после распада СССР: «Когда Советский Союз распался, Казахстан, как и остальные республики, находился в состоянии абсолютной нищеты. Поэтому он согласился заключить контракты, которые действуют и сегодня, согласно которым лишь очень небольшой процент прибыли от добычи идет в страну. Крупные иностранные компании обогатились за счет этой деятельности, осуществляемой на территории Казахстана, вместе с тем они принесли инвестиции и технологии. Однако казахстанский народ не понимает подоплеку этих соглашений и продолжает претендовать на право собственности на месторождения».

Диагностика отца Канетты обращается к двум чувствительным темам понтификата Франциска. В своих заявлениях папа, во-первых, постоянно поднимает проблематику построения инклюзивной экономической модели, «справедливого капитализма», который распределяет ресурсы во имя общего блага, противостоя тем самым «культуре отбросов». Во-вторых, Франциска отличает особое внимание к жизни периферии, которую подавляют богатые страны, эксплуатируя природные и иные ресурсы. Применительно к нынешней ситуации в Казахстане это означает закамуфлированную критику деятельности предыдущей администрации, первого президента Нурсултана Назарбаева, в бытность которого заключались соглашения, обогатившие западные корпорации и отдельных казахстанских чиновников и бизнесменов. Эта модель не выглядит удовлетворительной и должна быть пересмотрена. Поэтому в призыве восстановить «социальную гармонию» можно также увидеть надежду Святого престола на то, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сможет провести реформы, направленные на построение более справедливой социальной модели экономики. При этом очевидно, что со своей стороны шаг навстречу Казахстану должны сделать западные корпорации, добровольно согласившись на пересмотр прежних соглашений, оставлявших казахстанскому народу «лишь очень небольшой процент прибыли от добычи» нефти и газа.

RsAzevedo. wikipedia.org Здание национальной нефтяной компании КазМунайГаз в Нур-Султане

В противном случае может сбыться прогноз отца Канетты о трансформации политического кризиса в «националистический и антизападный». Безусловно, никому, кроме радикалов, не нужны подобные потрясения, которые будут угрожать территориальной целостности Казахстана и способны превратить республику в опасный очаг нестабильности. Посмотрим, сможет ли Запад извлечь уроки и осознать необходимость изменения прежнего статус-кво.