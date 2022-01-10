Массовые выступления в богатом нефтью и другими полезными ископаемыми Казахстане, спровоцированные скачком цен на топливо, коренятся в неэффективном государственном управлении и неудовлетворенных требованиях структурных реформ после провозглашения независимости страны от Советского Союза в 1990 году. Нынешние волнения стали серьезным вызовом не только для авторитарного режима Казахстана, но и для России, поскольку они могут привести к дестабилизации того, что Москва считает своим «ближним зарубежьем» или зоной безопасности и интересов, пишет профессор социологии Университета Западной АвстралииАмин Сайкал в статье, вышедшей 10 января в The Strategist

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

Протесты начались в условиях давнего авторитарного правления, общественного стремления к более широкому участию в управлении страной, повсеместной коррупции, лишения гражданских свобод, все большего социального и экономического неравенства и появления более информированного молодого поколения казахских националистов, которые хотят серьезных реформ.

С 1990 по 2019 год во главе республики стоял президент Нурсултан Назарбаев, который сделал свою карьеру в качестве члена Коммунистической партии СССР. Он провел страну через переход от коммунистического прошлого к фазе политической и экономической либерализации, как она называлась. Он подчеркнул важность и центральную роль казахов в управлении своей страной, но уделил особое внимание многонациональному характеру Казахстана, в котором, что наиболее важно, существенное меньшинство составляли русские, которые играли ключевую роль в управлении страной в советскую эпоху. Тем не менее, он, следуя советскому подходу, который сформировал его политическую жизнь, сохранил полный контроль над процессом перемен.

Стремясь диверсифицировать внешние отношения Казахстана и развивать связи с Западом, Назарбаев в конечном счете последовал примеру Москвы по основным вопросам внешней политики. Это выражалось в том, что Казахстан вступил в возглавляемое Россией Содружество Независимых Государств (состоящее из 11 бывших советских республик) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо России и Казахстана, входят еще три бывших советских государства — Белоруссия, Таджикистан и Армения. В своей региональной политике Назарбаев также рассматривал Китай как еще одну соседнюю крупную державу, а Казахстан стал членом Шанхайской организации сотрудничества.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Эпоха Назарбаева в целом была отмечена стабильностью, развитием инфраструктуры и ростом среды молодых граждан, получивших уже казахское образование и ищущих собственную идентичность и национальную позицию. Эти годы также были отмечены коррупцией, социальным и экономическим неравенством и все большим общественным недовольством, которое не выходило пока на поверхность. Когда он решил уйти в отставку после почти 30 лет правления, силы оппозиции набирали силу, но не решались участвовать в крупных публичных выступлениях.

Хотя Назарбаева сменил на посту президента один из его сторонников, Касым-Жомарт Токаев, он по-прежнему сохранял ключевую роль в управлении национальными делами, возглавляя влиятельный Совет безопасности Казахстана. Общественное разочарование, лежащее в основе последних беспорядков, направлено как против Назарбаева, так и против ухудшения условий жизни.

На прошлой неделе, когда протесты распространились из крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, Токаев обратился к ОДКБ за помощью в обеспечении безопасности. Москва с готовностью отправила войска, что могло только возродить страх казахских националистов по поводу возвращения влияния Москвы. Он также отправил Назарбаева в отставку с должности в Совете безопасности и арестовал его близкого союзника и главу национальной безопасности Карима Масимова, что является очевидным признаком межэлитной борьбы за власть. Между тем он назвал протестующих террористами, которых поддерживают иностранцы.

Mil.ru Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан

В результате кровавого противостояния силовиков и протестующих погибли десятки человек, многие получили ранения, задержано более 5 тыс. протестующих. Токаев действовал, подробно консультируясь с президентом России Владимиром Путиным, и теперь ясно, что он участвовал в процессе установления своего личного правления.

Казахстанский кризис ставит Москву перед серьезной проблемой. Нестабильность в Казахстане, крупнейшей и наиболее богатой природными ресурсами бывшей советской мусульманской республике Центральной Азии, может отразиться на всех этих государствах, тогда как Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан также ощущают угрозу радикального исламизма из соседнего Афганистана, где к власти пришли боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Путин неоднократно заявлял, что безопасность Центральной Азии жизненно важна для России, и он уже направил российские войска для защиты слабой границы Таджикистана с Афганистаном. Контроль за событиями в Казахстане означает более широкое рассредоточение российских вооруженных сил на фоне их наращивания вдоль границы с Украиной для возможного вторжения в эту страну. Москва исторически заботилась о безопасности южных и западных границ России практически в равной степени.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Беспорядки в Казахстане, которые могут затронуть его хрупких соседей в Центральной Азии, где также преобладают уязвимые авторитарные режимы, вместе с «афганской угрозой» представляют собой события, которые должны заставить Кремль задуматься, является ли «вторжение на Украину» для получения уступок от США и их с НАТО союзников плодотворной стратегией. Беспорядки на южном заднем дворе России дают США и их союзникам возможность разыграть карту в переговорах с Москвой в отношении Киева, а также в их соперничестве с Китаем.

Казахстанский кризис не мог произойти в более чувствительный момент для российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, который также не может игнорировать нестабильность вблизи северо-западной границы Китая. Теперь можно ожидать, что два лидера сделают все необходимое для сдерживания ситуации в Казахстане. Но вопрос в том, на сколько их хватит?