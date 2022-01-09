Материал в британском издании Telegraph о том, что в ЕС возникло сильное беспокойство по поводу сделки между Российской Федерацией и Китаем по строительству нового газопровода «Сила Сибири — 2», которая может повлиять на энергетическую независимость Европы и увеличить возможности России на мировых рынках, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

»Простите, конечно, за мой тупой вопрос! Но какого чёрта Запад переживает из-за сделки нашего государства с Китаем? Это что, их газ, на который они рассчитывали?» — задаётся вопросом Дмитрий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа недовольна всем, что связано с Россией и что приносит нашей стране хоть какую-нибудь пользу. Поэтому, убеждены граждане, претензии и беспокойства в сторону Российской Федерации не прекратятся никогда.

«В Европе были недовольны строительством «Северного потока — 2», а теперь у них вызывает тревогу то, что Россия решила продавать свой газ Китаю. Их вообще когда-нибудь наша страна устроит или они всегда будут капать нам на мозги?» — интересуется Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюз рассчитывал на то, что приковал российский газ к себе, а оказалось, что спрос на него велик со стороны Китая.

«Ха! Они думали, что России некуда будет свой газ транспортировать, когда они заморозят запуск «Северного потока — 2», и всё пойдет через Украину. Ага, размечтались! У Российской Федерации всегда запасной план припасён, просто мы хотели играть по правилам, но и Европа сама стол перевернула. Их право. Наше право, значит, торговать с Китаем», — пишет Андрей П.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Давно пора была вспомнить про Китай. А Европа пусть своими санкциями греется. Китайцы себе никогда не позволяли с Россией разговаривать по-хамски. Поэтому сколь бы ни была выгодна продажа газа Евросоюзу, нельзя забывать о наших товарищах на востоке», — указывает Василий Н.

Часть людей полагает, что недовольство европейских стран сделкой между Россией и Китаем говорит о том, что это очень выгодный договор, который подарит двум дружеским государствам большое преимущество перед злопыхателями на Западе.

«Значит, российские власти всё правильно делают, раз такое беспокойство на Западе возникает. Подсадили нашу страну на свою иглу западного одобрения, а теперь, когда мы пытаемся с неё слезть, вы хватаетесь за голову. Не надо было так по-скотски себя вести с Россией», — пишет Виктор Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окно в Европу

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям не стоит забывать о том, что Китай в первую очередь ищет выгоду для себя, а значит, поступится российскими интересами, если посчитает это необходимым.

«Китай на радостях наделает американским и европейским фирмам разного всякого, а мы газ продали и за вырученные на этом деньги товаров за доллары будем всё у натовских фирм покупать. Рыночек-то никто не отменял. Китайцы не дураки, свою выгоду они обязательно получат», — отмечает Вячеслав Д.

Напомним, 8 января британское издание Telegraph опубликовало материал о том, что в Европе возникло сильное беспокойство по поводу сделки между Российской Федерацией и Китаем по строительству нового газопровода «Сила Сибири — 2», которая может повлиять на энергетическую независимость Европы и увеличить возможности России на мировых рынках.