Новый глава Екатеринбурга

Иван Шилов ИА REGNUM Средний Урал

9 января гордума Екатеринбурга назначила нового главу города. Им стал Алексей Орлов, который являлся исполняющим обязанности градоначальника с декабря 2020 года. Всего на конкурс заявились 44 кандидата. Но результат был вполне предсказуем. Перед этим бывший мэр Александр Высокинский добровольно ушёл работать в областную власть, как раз на место Орлова. Такая вот рокировка.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

Об этом ранее: В Екатеринбурге избрали нового главу города

Среди первых заявлений Орлова как полноправного мэра одно касалось Краснознамённой группы. Напомним, Высокинский не исключал, что её вернут на Плотинку до конца 2020 года. Но этого не случилось. А его преемник прямо заявил, что Краснознамённую группу с орденом Ленина могут и не вернуть на историческое место.

«Давайте еще раз посмотрим, на том месте она должна стоять или нет. Тема резонансная для нашего города. Давайте предложим новый формат и решим судьбу Краснознаменной группы вместе», — сказал чиновник на заседании гордумы.

Отметим, к концу 2021 года воз и ныне там. Краснознамённую группу так и не вернули ни на Плотинку, ни на другую городскую площадку. Похоже, идею с её возвратом чиновники уже давно похоронили.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Выборные дела

17−19 сентября кроме больших федеральных выборов в Свердловской области прошли выборы депутатов областного Заксобрания. Особых сюрпризов тоже не случилось. «Единая Россия» удержала контроль над парламентом, получив 33 из 50 мест. А спикер Заксобрания Людмила Бабушкина была избрана на очередной срок.

Правда, одно важное изменение произошло. Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, который с 2010 года являлся членом Совета Федерации, покинул насиженное место и стал первым заместителем председателя Заксобрания. Вместо него областной парламент направил в верхнюю палату Федерального собрания Александра Высокинского. Опять же всё в рамках рокировок и договорённостей.

Council.gov.ru Аркадий Чернецкий

Не оказалось сюрпризов и на выборах депутатов Госдумы. В основном от Свердловской области туда прошли единороссы. Вполне ожидаемо.

Кто ушёл

В ноябре свердловский облизбирком обрёл нового председателя. Вместо Владимира Русинова комиссию возглавила его заместитель Елена Клименко.

Русинов был во главе комиссии четыре года, но в новый состав не попал. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила его за проделанную работу и пожелала ему дальнейших успехов. А затем ЦИК рекомендовал своим свердловским коллегам назначить Клименко на его место. Это и было сделано.

Кроме того, первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий покинул пост секретаря свердловского регионального отделения «Единой России». Вместо него структуру возглавил лично губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал перемены.

Ugmk.com Евгений Куйвашев

«Встряхнём всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды», — отметил глава региона.

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2022 год ожидается интереснее ушедшего. Впереди выборы губернатора. Сейчас главная интрига в том, кого президент России Владимир Путин выберет в качестве основной кандидатуры. В течение почти десяти лет регион возглавляет Евгений Куйвашев. Некоторые наблюдатели считают, что третий срок ему не светит. Оправдаются ли эти прогнозы, покажет время. Но в случае смены в регионе главного лица перемены будут действительно большими.

Также в 2022 году будет решаться судьба бывшего губернатора Эдуарда Росселя, который уже много лет является членом Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Эдуард Россель и Людмила Бабушкина

Сценарий ухода из политики с назначением на некий почётный пост весьма вероятен, тем более что ему уже 84 года. Впрочем, конкретное решение примет тот человек, который победит в сентябре 2022-го на выборах губернатора.