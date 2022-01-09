Администрация президента США Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против Российской Федерации, которые будут введены в течение нескольких часов в случае «нападения» России на Украину. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 8 января пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники в правительстве США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Чиновники США не подтвердили изданию готовность Штатов отключить РФ от системы SWIFT. Однако европейские официальные лица ранее сообщали об обсуждении данного решения, несмотря на то, что до недавнего времени большинство крупных европейских стран отказывались рассматривать этот шаг, так как опасались лишиться российского газа и нефти в зимний период.

По информации источника, также обсуждается запрет экспорта в Россию любых потребительских товаров, которые содержат американские комплектующие или разработки, в том числе электронику и программное обеспечение — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин.

Новость обсудили на украинском телеграм-канале Klymenko Time и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие напомнили, что ранее введенные санкции против РФ побудили российскую сторону взять курс на импортозамещение.

«А не боитесь того, что РФ просто развернется полностью в сторону Индии и Китая, отключив газ… Что потом будете делать? Где ресурсы будете брать? У вас же ни*ера нету», — отреагировал «Пашка 88».

Nzeemin Транзит газа из России в Европу

«За газ как расчёты будут идти в этом случае? Любопытно», — поинтересовался Ols.

«Ну капец… За айфоны нас ещё не продавали», — с сарказмом отметил egoriann.

«Их ничему не научило импортозамещение? Они думают, что РФ побежит просить прощения вместо того, чтобы наладить собственное производство или просто покупать всё у Китая? На кого рассчитаны эти пугалки?..» — не понимает «А».

»Китай аплодирует стоя», — смеется Алекс.

«А потом Европа подаст в ВТО иск на триллион», — добавил DА.

«Россия самодостаточная страна. В отличие от нас», — пишет VITALIY.

«Да-да-да, именно стиралки, холодильники, телевизоры, производящиеся в Азии, не попадут в РФ…» — с сарказмом отметила Ирина.

«Если это единственное, что остановит Россию, то нет никакого смысла лезть под пули, зная, что Украину всё равно спасет только Свифт», — шутит 217ir398.

«Китай тихо потирает ручки», — пишет Eugen T.

«Так это санкции против своих производителей, а не против России!» — отреагировал R Ro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Украина в обмен на игровые приставки и айфоны. Истинная цена в глазах хозяев», — отметила Valeria T.

«Серьёзная угроза…» — смеется Наталия К.

«Напугали… а они газ за рубли станут продавать… За нал… Свифт же отключат», — добавил Юрий И.

«И повезут в Россию деньги кто машинами, кто вагонами, кто кораблями», — пошутил Иван С.

«СВИФТ… контора в Бельгии, да и соломки Россия подстелила», — подытожил Андрей П.