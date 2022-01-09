



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Рекордные продажи из Саудовской Аравии в Турцию

Как пишет Sözcü со ссылкой на данные Института статистики Турции, Саудовская Аравия, бойкотировавшая турецкие товары и сократившая импорт из Турции с 3,2 млрд до 189 млн долл., побила рекорд, продав Турции за 11 месяцев 2021 года товаров на 3 млрд долл. Таким образом, у Турции наблюдался высокий уровень дефицита внешней торговли по сравнению с Саудовской Аравией в размере 2,8 млрд долл.

Турция в списке топ-10 глобальных рисков 2022 года по версии Time

Журналист Time Ян Бреммер опубликовал список топ-10 кризисов глобального масштаба, ожидаемых в 2022 году, к числу которых относятся турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция. По его словам, сосредоточенность США и Китая на внутренних делах снизила вероятность международного конфликта в 2022 году, что может негативно сказаться на антикризисном управлении на международной арене, а в случае возникновения кризиса — повлечь за собой проблемы в вопросах координации и лидерства. Что касается Турции, согласно результатам предвыборных опросов, рейтинг Эрдогана постепенно падает. Ожидается, что турецкий президент, намереваясь обратить вспять текущую ситуацию, в 2022 году нанесет еще гораздо больший ущерб экономике и репутации Турции на международной арене. Неосмотрительные действия Эрдогана, которые идут в разрез с предложениями многих экономистов, привели к высокому уровню безработицы и инфляции, обесцениваю и нестабильности турецкой лиры. Ожидается, что турецкий лидер будет вести более агрессивную внешнюю политику, чтобы консолидировать свой электорат и отвлечь общество от темы экономического кризиса. По мнению Бреммера, решение о проведении досрочных выборов, которое будет принято в 2022 году, еще больше увеличит вероятность возникновения всех этих рисков.

Richard Jopson Журналист Time Ян Бреммер

За 5,5 лет из рядов ВС Турции было уволено 24 256 военнослужащих

Как сообщает TR724, с момента введения чрезвычайного положения и по сегодняшний день по обвинению в причастности к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года из рядов ВС Турции было уволено в общей сложности 24 256 военнослужащих, 150 из которых — генералы, а 10 258 — офицеры. С момента отмены чрезвычайного положения и по настоящее время число военнослужащих, уволенных по приказу министра национальной обороны Хулуси Акара, достигло 9 360 человек. В отношении 1 185 военнослужащих продолжается судебное разбирательство.

Избиратели недовольны правлением президента Эрдогана

Как пишет Sözcü со ссылкой на результаты опроса Metropoll Research, 57% опрошенных граждан недовольны правлением президента Эрдогана. В своем аккаунте в Twitter MetroPoll Research поделилась результатами декабрьского опроса на предмет удовлетворенности населения деятельностью лидера правящей Партии справедливости и развития и президента Турции. На вопрос «довольны ли вы правлением Эрдогана?» 38,6% респондентов ответили «да», 57,2% — «нет», 4,3% воздержались или затруднились с ответом.

Энн Крюгер: «Эрдономисты» уничтожили турецкую экономику!

Бывший главный экономист Всемирного банка и бывший вице-президент Международного валютного фонда Энн Крюгер считает, что Эрдоган и находящиеся в его подчинении «эрдономисты» (экономисты) омрачили будущее турецкого народа, чтобы продлить свое политическое существование. Крюгер утверждает, что Турции не уделяется достаточного внимания на мировой арене и что следует обратить пристальное внимание на ее экономическое положение. Турция является не только геополитически и экономически важной страной, которая имеет сухопутные или морские границы со странами Европейского союза, Россией и четырьмя странами Ближнего Востока, но и единственным государством — членом НАТО, в котором большинство населения принадлежит к числу мусульман и которое обладает второй по величине армией Североатлантического альянса после Соединенных Штатов. Именно поэтому, по мнению Крюгера, кризис в Турции важен далеко за ее пределами.

International Monetary Fund Энн Крюгер

Все 86 тысяч человек не могут быть террористами

Как передает Aktif Haber, министерство внутренних дел Турции объявило о начале «специальной проверки» по факту причастности некоторых сотрудников Стамбульского муниципалитета к различным террористическим организациям. Стамбульский муниципалитет в свою очередь сделал по этому поводу соответствующее заявление: «Под подозрением находятся 86 тысяч сотрудников муниципалитета. Если «связанных с терроризмом» граждан берут на работу в государственные учреждения, то это проблема не муниципалитета, а в МВД, которое отвечает за безопасность. Ключевые министерства страны должны делиться имеющейся у них информацией и документами с муниципальными властями, вместо того чтобы разводить политическую полемику». Недавние обвинения членов правящей Партии справедливости и развития в массовом терроризме вызвали негативную реакцию в социальных сетях. Это было расценено как попытка пошатнуть позицию мэра Стамбула Экрема Имамоглу, рейтинг которого, согласно результатам опросов, значительно вырос.

Теперь получить самолеты F-35 будет крайне сложно

Журналист Hürriyet Фатих Чекирге, комментируя интервью с министром национальной обороны Хулуси Акаром, в ходе которого речь шла о самолетах F-35, пишет следующее: «Когда я сопоставляю его ответы с последними событиями, складывается впечатление, что теперь получить самолеты F-35 будет крайне сложно. Утрачена даже вероятность этого. Сейчас важно, как и сколько из отданных 1 млрд 400 млн долл. будет возвращено…». Говоря о кризисе с самолетами F-35, министр заявил: «В октябре месяце в Турцию прибыла американская делегация для решения вопроса. Были обсуждены имеющиеся проблемы. Наша делегация отправится в США в начале нового года и еще раз обсудит этот вопрос. Встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко изложили свою позицию, ждем результатов… Коли уж мы являемся государствами — членами НАТО, следовательно, имеется и оборонный пакт. От силы Турции зависит и сила НАТО. Что произойдет, если вы ослабите Турцию открытыми и скрытыми эмбарго?».

US Air Force Самолет F-35

Первая встреча представителей Турции и Армении состоится в Москве

Как сообщает Evrensel, первая встреча в рамках диалога по нормализации отношений, инициированного правительствами Турции и Армении, состоится 14 января в Москве. Об этом говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства Турции. Спецпосланником от Анкары 15 декабря был назначен экс-посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч. Специальным представителем Армении — вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Упрощена процедура получения турецкого гражданства

Согласно решению, опубликованному в правительственном вестнике Турции Resmi Gazete, в Положении о порядке выдачи турецкого гражданства иностранцам предусмотрены некоторые послабления. Теперь «купить» турецкое гражданство можно значительно дешевле. Согласно опубликованному тарифу за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, для получения турецкого гражданства иностранцам необходимо инвестировать в экономику страны 500 тысяч долл. (вместо 2 млн долл.) или приобрести недвижимое имущество на сумму 250 тысяч долл. (вместо 1 млн долл.) без права его продажи в течение последующих трех лет, или создать не менее 50 рабочих мест (вместо 100) и подтвердить данный факт в министерстве труда и социальной защиты.

Произошел инфляционный взрыв!

Как пишет TR724, не имеющий под собой никаких оснований тезис Эрдогана «проценты — причина, а инфляция — следствие» вновь потерпел фиаско. По указу президента учетная ставка была снижена до 14%. Однако это привело к инфляционному взрыву. Теперь даже Институт статистики Турции больше не может скрывать экономический крах. По данным статистического ведомства страны, в декабре инфляция составила 13,58%, а годовая выросла до 36,08%. При этом независимая исследовательская группа ENAG оценивает годовую инфляцию в 82,81%. Данные индекса цен производителей, опубликованные статистическим ведомством, показывают, что прирост цен составляет 79,89%.

Официальная статистика смертности не публикуется уже на протяжении полугода

Как передает BirGün, Институт статистики Турции, отвечая на вопрос о причинах отсутствия доступа к официальным статистическим данным смертности от коронавирусной инфекции за 2020 год, сослался на МВД и минздрав. В свою очередь министр здравоохранения Фахреттин Коджа, отвечая на аналогичный вопрос, адресованный ему парламентом, заявил: «Об этом мы узнаем от статистического ведомства страны». Данные о заболеваемости и смертности, озвучиваемые минздравом, являются предметом серьезной полемики с самого начала эпидемии. Исследователи и эксперты утверждают, что министерство намеренно скрывает реальные цифры. Именно по этой причине статистические данные о смертности за 2020 год, которые будут объявлены Институтом статистики Турции, будут важными с точки зрения демонстрации реальных масштабов смертности в результате пандемии.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новый год начался с тотального роста цен. Подорожало абсолютно всё, в особенности продукты питания, природный газ, электроэнергия и топливо. Стоимость природного газа выросла на 25%, а проезд по тоннелю «Евразия» — на 50%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Сообщается, что президент Эрдоган пообещал раввинской делегации, которую он принимал в президентском дворце, открыть синагогу в Турецкой Республике Северного Кипра.

Генеральный секретарь Турецкой медицинской ассоциации Ведат Булут отметил, что результаты клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19 Turkovac должны быть опубликованы в научных журналах.

Из-за нестабильной экономической ситуации цена за 1 грамм золота в Турции составила 809,53 лиры (около 70 долл.).

Согласно статье, опубликованной Wall Street Journal, планируемый в феврале визит турецкого Эрдогана в Эр-Рияд может быть больше ориентирован на финансы, нежели на геополитику. Президент ищет спасательную шлюпку, пока Турция борется с мощнейшим экономическим кризисом.

Журнал Foreign Policy опубликовал аналитическую статью о том, что ждет Турцию в нынешнем году. В статье Лиз Кукман отмечается, что стремительное падение национальной валюты, рост инфляции и разрушительные изменения климата оставили свой след в 2021 году. Автор также дает оценку ожидаемым политическим шагам и возможности проведения досрочных выборов в 2022 году.

По инициативе Высшего совета Турции по вопросам телевидения и радиовещания был заблокирован доступ к Radio Garden (radio.garden), с помощью которого можно слушать радиостанции по всему миру.