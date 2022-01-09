«Угрожают?» — США могут обсудить с РФ неразмещение своих ракет на Украине
Белый дом готов обсуждать с Российской Федерацией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен. Об этом 8 января заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «headlines Украина».
«Штаты в своем репертуаре», — отреагировал Полиграф Шариков.
«Это переговоры ради переговоров, тянут время», — добавил Олег.
«Как же этому «мировому гегемону» не хочется расставаться с этим званием. Но проигрывать достойно не умеют. А потому всё больше позорятся», — написала Анжелика.
«Отметил, что численность своих войск в Восточной Европе США на переговорах в Женеве обсуждать не собираются». Но зато истерично будут вопить о численности и месте дислокации российских войск на территории России», — отметил Геннадий.
«Численность российских войск в европейской части России обсуждать можно, а американских в Европе — нельзя. Очень адекватная позиция для переговоров», — добавил Aleraus.
«А они у Украины спросили, можно ли что-то размещать на нашей территории? У украинцев спросили? Так-то США и остальные здорово… [достали] уже украинцев», — написал Пру.
«Соединенные Штаты скатились, уже открыто угрожают ракетами», — добавил Eduard.
«А состоится ли эта встреча 10-го числа?» — усомнилась Natali S.
«Уходили бы… америкосы с Украины и забирали бы своих шакалов под названием украинская власть. Как вы задолбали украинский народ», — не выдержал Алексей Т.
«Западное двуличие…» — отреагировал drib make sprinkling.
«Западные спонсоры войны не дремлют», — пишет Александр.
«Ничего про Украину без Украины», — смеется Золотая Менора.
«Они не в том положении, чтобы так разговаривать», — добавила Nata V.
«Это даже выглядит отвратительно. Противно быть колонией», — отметил were.
«Н» — независимость», — смеется Volodymyr.
«Да всем… [плевать], на что там согласны США. Россия четко изложила свои требования…» — напомнил об ультиматуме России Sergio.
«А что, Америка собиралась-таки размещать свои ракеты на территории Украины? Интересная постановка вопроса! Но если американцы думают россиянам предложить это как какую-то уступку, то переговоры можно и не начинать», — считает Zinoviy M.
«А зеленомордый (вероятно, речь о Зеленском — М. Р.), выходит, был в курсе о планируемом размещении ракет???» — с сарказмом поинтересовался Г К.
«Пусть размещают, нашим на металл уже нечего резать…» — пошутил Oleg O.
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