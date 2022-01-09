На Украину и в Грузию вторглась Россия, а не НАТО. Об этом на брифинге 7 января заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось на Украину, НАТО не вторгалось в Грузию, НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы среди многих других вещей сделала именно Россия», — процитировали 8 января Блинкена на странице посольства США на Украине в микроблоге Twitter.

Заявление государственного секретаря США обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и Klymenko Time. Многих слова Блинкена не оставили равнодушными и спровоцировали шквал критики в адрес политика.

«А пусть объяснят, куда делась Югославия???» — напомнила Svetlana.

«Югославия, Ирак, Афганистан, Сирия, Вьетнам… и т. д. и т. п.» — пишет Павел.

«В Грузию не вторгались, но после пинка, выписанного Саакашвили в 2008 году, настойчиво просили вернуть их оборудование и машины», — добавил Олег Петрович.

«И по Грузии, и по Украине — врет как дышит. Кто сидит в руководстве страны? Кто накачивает оружием, инструкторами? Никто не слепой», — отметил Sandor F.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

«Интересно, а кто народ-то спрашивал той… [же] Молдавии или нас кто спросил — хотим ли мы размещения инфраструктуры НАТО на своей территории? Любой бы сосед поступил бы так же, как Россия, — укреплял бы свои рубежи. Мало ли чего ожидать от США. Ружье и то раз в год стреляет…» — написала Валентина З.

«Это его работа. А думать надо нам. Как с Венесуэлой, а? Энтони? Не вторгались? Совсем недавно (вероятно, речь о Казахстане — О. П.) не получилось, — Путин помешал…» — отреагировала Таня.

«Так не нужно танками вторгаться. Можно вложить миллиарды в цветные революции, поставить своих шестерок и управлять из-за бугра», — пишет Andriy Borisovich.

«Россия дала по морде Саакашвили, когда он вторгся в Осетию… Россия в Грузию не вторгалась, а просто вытолкнула чужие войска восвояси. И не надо путать, кто на кого нападал… А вот Америка нападала, и после их авианалетов был хаос…» — отметила Nadeshda К.

«Везде, куда влазит Америка, войны и нищета», — отметила Lena.

«А ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Ему за это и платят», — комментирует Александр В.

«Пусть вспомнит, кто куда вторгся 8 лет назад. Кто подогревал нацистов, кто сбрасывал законный режим на Украине. Как обычный гопник из-за угла: «это не я, это они сами». Тьфу», — пишет Андрей П.

«Дайте ему таблетку, он болен», — не выдержал Сергей.

«Но зато НАТО спровоцировало войну в Грузии, получило вместе с грузинами по мозгам, а теперь якобы оно — не оно…» — отметила Eva G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«А Югославию Россия «уничтожила» бомбёжками, а Ливию, а Ирак, а Афганистан, а Сирию? А кто устроил «революцию достоинства» на Украине? И таких примеров можно приводить очень много. Так что не Блинкену что-то там вякать», — отреагировал Аркадий.

«НАТО не вторгалось». Ага, без всякого НАТО поджигают по периметру РФ государства. Вооружают Украину. А Россия должна дожидаться и верить неполживым США, которые всех используют и кидают. Вот умора», — отреагировала Анжелика.

«Ну такие уроды — разбомбили полмира, вторглись везде, где только можно и нельзя, уничтожили кучу стран за последние 50−70 лет, и открывает свой хайло о вторжениях РФ», — не выдержал Sergey.

«Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан неистово аплодируют…» — с сарказмом добавил «Полиграф Шариков».

«НАТО не вторгалось в другие страны против воли их народа». Или я не являюсь народом Украины, или спрашивали не у всего народа. А когда спрашивали не у всего народа, и получается Приднестровье, Донбасс и Абхазия», — подытожил «Я Я».

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