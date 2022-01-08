События в Казахстане активно обсуждают пользователи соцсетей в Грузии. В зависимости от личности инициатора дискуссии предлагаются прямо противоположные версии причин, подстрекателей и движущих сил казахского протестного движения. На страницах прозападных политиков и аналитиков звучат обвинения в адрес России. Независимые же пользователи считают, что Россию беспорядки в партнерском государстве устраивали меньше всего.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Началось — казахские митингующие заявляют, что формируют «Фронт освобождения Казахстана». Главная цель организации — борьба против войск ОДКБ (подразумевается Россия) и освобождение страны», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт З.Б. Позднее он же опубликовал еще ряд постов на тему борьбы «казахов против русских». В одном из последних постов эксперт с радостью сообщил, что «уже несколько часов в пригороде Алма-Аты идут тяжелые бои, ответственность за которые взял на себя «Фронт освобождения Казахстана».

Mil.ru Учения ОДКБ

У борцов против войск ОДКБ в Грузии оказалось немало болельщиков.

«Да поможет им Бог! Обязательна внешняя поддержка, иначе им будет очень трудно», — написал Д.М.

«Успехов и победы в борьбе с монголо-русскими», — пожелал казахам Г.Б.Б.

«Помогут», — ответил М. Б… А пользователь З.М. предположил, что помощь «неотвратима, так как не зря американцы оставили вооружение в Афганистане».

«Часть российских экспертов вчера с тревогой говорила о такой перспективе», — добавил Б.А.

А пользователь Т.Т. пожелала «Фронту освобождения Казахстана» «исторической победы над Россией».

В ином ракурсе обсуждали события в Казахстане на странице другого грузинского аналитика З.А., который видит за этими событиями не Россию, а Запад.

«Нужны ли были России перед тяжелейшими переговорами с НАТО и США провоцирование беспорядков в Казахстане и новая головная боль? По моему субъективному мнению, такой необходимости не было. Устраивало ли вторую сторону разжигание беспорядков по соседству с Россией до начала переговоров с ней, а затем требование от Кремля ответа, насколько легитимным было его вмешательство? Думаю, что устраивало», — написал на своей странице З.А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«К тому же какой тон взяла Америка: потребует от России ответа, если увидит хотя бы одно отступление в защите прав человека. Думаю, Путин от души посмеялся над этим», — предположила Е.Х.

«А как же, не напрасно они (американцы) взрастили там (в Казахстане) 20 000 НПО», — поддержал беседу Д.А.

«С самого начала события в Казахстане оставили у меня впечатление «обмена». После встречи Путина и Байдена вероятность начала войны на Украине значительно уменьшилась, но неожиданно новая горячая точка возникла в Средней Азии. Если на Украине война не начнется (я думаю, не начнется), у Путина будет оправдательный документ для внутреннего пользования — в виде Казахстана», — заметил М.М.

Цитата из видео. kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

«России совсем не нужны были беспорядки, тем более что Байконур в Казахстане, и рисковать им — полный идиотизм. Путина же идиотом не назовешь… От событий в Казахстане исходит дух цветных революций», — добавил К.Ч.

«США призывают Казахстан «защищать права протестующих». А эти протестующие защищают права других людей, когда убивают, сжигают, разрушают? Если так, почему сами США не защитили права участников штурма Белого дома? Сразу же открыли огонь», — констатировал инициатор этого обсуждения.