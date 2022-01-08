Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю о том, что правоохранители задержали в Анапе 53-летнего мужчину, который попал на видеозапись, когда преследовал несовершеннолетнюю девочку в подъезде многоэтажного дома, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 декабря.

Луи Финсон. Убийство невинных детей

«Девочка правильно среагировала! Умничка! Бережёного Бог бережёт», — напоминает Zina A.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд дома

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные «преследователи» не имеют права находиться на свободе, потому что они представляют угрозу несовершеннолетним.

«Ужас! Таких надо жёстко наказывать, если докажут их виновность!» — пишет Сева С.

«Жесть! Таких нужно вылавливать! А девочка — молодец, родители правильно всё объяснили ей!» — считает Олег П.

Некоторые комментаторы отмечают, что прежде чем выдвигать какие-то обвинения, следует убедиться в том, что данный гражданин действительно затевал что-то нехорошее.

«Реалии нынешнего времени. Девочка, безусловно, молодец, спасла себе, возможно, жизнь. А касаемо данного гражданина, то его действия выглядят странно, но окончательную оценку им должны дать специалисты. Пока нет состава преступления, поэтому самосуд устраивать нельзя!» — предупреждает Борис К.

Часть людей полагает, что задержанный человек оказался в руках правоохранителей только после того, как видеозапись с ним попала в социальные сети, а значит, у полиции нет существенных оснований для заведения полноценного уголовного дела.

«Судя по всему, полиции нечего предъявить мужчине. Вероятных причин, почему он не вошёл в лифт, может быть масса. Например, он перепутал подъезд. Но комментаторы уже требуют его казнить или кастрировать. Страна, в которой не существует презумпции невиновности, очень скоро будет об этом жалеть. Необходимо ценить судебную систему и учитывать данные факторы», — написал «Слово М».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

Ряд пользователей указывает на то, что важно помнить о законах Российской Федерации и не спешить с выводами, основываясь только на увиденном в социальных сетях.

«Совсем недавно на странице нашего города жители возмущались и требовали привлечь к ответственности, а некоторые собирались самолично линчевать мужчину за то, что он фотографировал детей на детской площадке. Видео зафиксировало его, рассматривающего детей у нескольких площадок. А потом оказалось, что он — работник ЖЭКа, готовил отчёт о проделанной работе. Это я к тому, что сначала надо разобраться, что к чему», — поделилась своим мнением Виктория Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что девочка поступила правильно, не только в том, что вовремя почувствовала угрозу, но и что не растерялась, а сумела выбраться из замкнутого помещения, не оказавшись в ловушке.

«Молодец девочка. И родители молодцы, что научили действовать правильно. Оценила обстановку, почувствовала угрозу и, нарушая выстроенную заранее злоумышленником схему, вышла обратно во двор, на глаза людям», — указывает Irina M.

«Девочка — молодец! Почувствовала угрозу интуитивно и вышла из подъезда! Кто знает, что у этого мужчины в голове было!» — отмечает Alena Z.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Напомним, 7 января пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о том, что правоохранители задержали в Анапе 53-летнего мужчину, который попал на видеозапись, когда преследовал несовершеннолетнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. На кадрах видно, как ребёнок зашёл в подъезд дома, а за ним последовал мужчина, но девочка почуяла неладное, не стала заходить в лифт и побежала на улицу, вскоре мужчина тоже покинул помещение.