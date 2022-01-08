По данным российского агентства «Спутник», МВД Казахстана сообщило о задержании около 4000 террористов, наибольшее число которых находится в Алма-Ате. В МВД также подчеркнули, что в результате зачистки была пресечена противоправная деятельность более 100 человек. Кроме того, было отмечено, что задержанные могут быть приговорены к пожизненному заключению.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

5 января боевики штурмовали государственные учреждения во многих местах Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 7 января, что к инциденту причастны казахстанские и иностранные вооруженные бандформирования. Всего в нападении на Алма-Ату принимало участие 20 000 террористов. В Казахстане создана межведомственная рабочая группа по поиску и задержанию террористов и привлечению их к уголовным наказаниям.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo очень активно отреагировали на происходящие в Казахстане беспорядки, оставив множество комментариев под соответствующей публикацией в паблике «Китайская сеть новостей».

«Сговор внутренних и внешних сил, то есть цветная революция, должен быть жестоко пресечен!» — заявил пользователь Линлин Чжэньюй.

«Давайте познакомимся с семьей президента Нурсултана Назарбаева. Они доминируют в Казахстане в течение 30 лет. Их дочери, зятья, внуки, братья и сестры, а также родственники и друзья, которые связаны с ними по браку, все крутятся в политических и деловых кругах. Они занимают важные посты в государственных органах, контролируют крупнейшие компании и банки страны, имеют огромные промышленные конгломераты. Какой тут еще нужен внутренний и внешний сговор? Казахстан весь прогнил на корню и должен был пасть, нужно поддержать народное восстание!» — возразил другой пользователь.

Kremlin.ru Нурсультан Назарбаев

«Ирак ненавидел Саддама Хусейна, но теперь он ненавидит императора США, который хуже собаки. Вот вам и прогнивший режим», — парировал Snail or slug 909 .

«Цветная революция США не увенчается успехом. Она осуществляется на глазах у Китая и России. Вы не помните уроки Северной Кореи? А Китай в настоящее время — это не тот Китай, что был более 70 лет назад!» — заметил Coverbysunshine

«Теперь просто нужно позволить России перебросить больше войск и всё расчистить!» — добавил другой пользователь.

«Это еще один розыгрыш синьцзянской карты, причем такой целенаправленный, точный и безжалостный! Сегодня определяет географическое положение Казахстана», — уверен «Доктор Цянь».

«Если восстание увенчается успехом — это революция, а неудачей — теракт. Нет правильного или неправильного. Люди просто закрывают глаза на то, что семья управляет экономикой страны», — считает Ван Мин.

«Еще один идиот, который думает, что он нормальный. Большинству людей промыли мозги, и они даже не имеют базовых знаний по истории. Просто выучат несколько слов и бездумно их используют», — с негодованием ответил предыдущему оратору Po Dimension.

Mil.ru Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан

Комментаторы, как и положено, поделились на две части: большая — выступила в поддержку действий России, а меньшая — в поддержку террористов. Однако ситуация в Китае такова, что он не понаслышке знают, что такое иметь дело с исламистами, которые с 90-х годов и до недавнего времени активно атаковали Синьцзян. А госпропаганда в стране работает надлежащим образом. Поэтому большинство китайцев не понимают, как можно поддерживать боевиков.