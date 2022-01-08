Вот уже немало лет в российских СМИ позволяют себе комментировать ситуацию в Японии, российско-японские отношения и так называемую «курильскую проблему» различного рода обозреватели, специально и глубоко данными вопросами не занимавшиеся. Естественно, определенный дилетантизм суждений таких комментаторов вызывает досадные ошибки.

Курильские острова на карте Российской империи

Это тем более досадно, что такие ошибки совершают люди, отстаивающие наши интересы на Дальнем Востоке, выступающие против каких бы то ни было уступок реваншистским требованиям Страны восходящего солнца.

В частности, обратило на себя внимание вчерашнее интервью обозревателя газеты «Комсомольская правда», полковника в отставке Виктора Баранца, который, отвечая на вопрос портала «ПолитРоссия» об увеличении расходов Токио на содержание на своей земле многочисленных баз вооруженных сил США, объяснил, что Япония «намерена платить огромные деньги за присутствие американских солдат на своей территории ради одной конкретной цели, каковой являются Курильские острова».

«Всё это имеет одну цель — забрать Курилы у России, потому что это «золотой сон» Японии. Они прекрасно понимают, что земли у них немного, а народу становится всё больше. Сейчас Япония хочет стать владычицей в своем регионе, но у нее пупок лопнет решить такую задачу, поэтому надо опираться на дядьку, который предлагает жирный кусок пирога. За счет этого они хотят вместе с американцами давить на нас, рассчитывая, что мы сдадимся и отдадим Курилы. За это они платят деньги и хотят получить такой товар», — утверждает полковник Баранец.

Конечно, японское правительство использует угрожающий нашей стране и другим соседям Японии военный союз с США для давления на своих противников, коими считаются РФ, КНР и КНДР, но считать целью этого союза именно и только Курильские острова — явное преувеличение. Превращенные в «непотопляемый авианосец» США Японские острова и дислоцирующиеся на них американские войска, включая стратегическую авиацию и ударные авианосцы, предназначены для выполнения не региональных и тем более локальных задач, в число которых входит «возвращение северных территорий», то есть российских Курил, а имеют глобальное значение на случай мировой войны. Или крупного вооруженного столкновения с Россией или Китаем.

Navy.mil ВМС США и Японии

Явно мимо цели бьет полковник, утверждая, что Курилы-де нужны Японии оттого, что «земли у них немного, а народу становится всё больше». Ибо общеизвестно, что вот уже несколько десятилетий в Японии идет процесс депопуляции, то есть сокращения численности населения страны. В последние годы отмечается всерьез тревожащий правительство минусовой естественный прирост. Для решения проблемы в стране даже введена должность министра по проблеме рождаемости. Да и неосвоенной земли у Японии, например на Хоккайдо, хватает.

Активно комментирует российско-японские отношения и территориальные притязания к нашей стране представляемый в СМИ эрудитом и публицистом Анатолий Вассерман. Для подкрепления своих основанных на трудах профессиональных японоведов выкладок он приводит и доводы из области истории. Но, к сожалению, в этих вопросах эрудит также совершает ошибки, которые могут иметь и политические последствия. Тем более что после избрания в Госдуму суждения Вассермана уже могут рассматриваться не как личные, а в известной степени официальные.

Желая того или нет, Вассерман повторяет японские «обвинения» в том, что Южный Сахалин и Курильские острова были получены Иосифом Сталиным «в качестве оплаты» за вступление в войну с Японией. Хотя ни о какой «оплате» речь идти не может, ибо президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль рассматривали договоренность об этих островах как возвращение России, в то время Советскому Союзу, ранее утраченных Российской империей территорий. Известны слова Рузвельта о том, что «русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто».

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Виссарионович Сталин. Ялта, февраль 1945 г

Удивительно услышать от претендующего на звание эрудита человека заявление о том, что представители Советского Союза якобы не участвовали в работе Сан-Францисской мирной конференции 1951 года из-за войны в Корее. Ведь все мало-мальски знакомые с историей этой важной конференции знают, что в ней активно участвовала делегация Советского Союза во главе с Андреем Громыко. И не подписала делегация СССР названный сепаратным мирный договор не из-за войны в Корее, а потому, что на конференцию не была приглашена делегация Китайской Народной Республики, сопротивление народа которой японским агрессорам стоило ему 35 млн человеческих жизней, а также потому, что правительство США и их сателлиты отказались принять предложение Громыко указать в мирном договоре о переходе Южного Сахалина и всех Курильских островов в состав Советского Союза.

Нельзя согласиться и с заявлением Вассермана о том, что Россия обладает неким «формальным суверенитетом» над Курилами. И здесь он, опять-таки желая того или нет, льет воду на «японскую мельницу». Ибо именно официальный Токио не желает признавать принадлежность Курильских островов, заявляя, что Россия владеет ими только де-факто.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. Южно-Курильск

Перечень ошибок в трактовке истории советско-японских и российско-японских отношений можно было бы продолжить. Но ограничимся приведенными. В заключение отметим, что в Японии внимательно следят за высказываниями политических и общественных деятелей по «территориальной проблеме» и при случае используют их промахи и пробелы в знаниях в своих интересах.