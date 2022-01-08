Российская Федерация якобы может устроить провокацию возле украинских границ для того, чтобы оправдать новую агрессию в отношении Украины. Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как фишка ляжет

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (на Украину — О. П.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — приводит слова Блинкена канал 112.ua

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Заявление Блинкена обсудили на телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие отметили, что если кто и может устроить провокацию, так это США и Британия, опыт у них имеется.

«Может, США сделают провокацию?» — задался вопросом dima Ff.

«Это значит, что провокацию устроит Зеленский», — добавил Олег.

«Пока что провокации устраивает такие… как он», — пишет Sergei E.

«Хоть бы что-то новенькое сказали», — отреагировала Лара.

«А в Ираке химическое оружие это что было? Афганистан?» — задался вопросом Денис Д.

«С Казахстаном не вышло, так сейчас все силы на провокации кинут на Украину», — отметил Андрей.

«Никого не удивит, если пиндосы устроят провокацию!» — написала Ира М.

«Это прямая речь представителя настоящих мировых провокаторов?» — с сарказмом поинтересовался Михаил.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Это он сейчас вспомнил, как США вторглись в Ирак??? Когда они размахивали пробиркой якобы с химическим оружием, а спустя 20 лет сказали, что мы не говорили, что там было химическое оружие. Неужели они думают, что вокруг все такие же тупые, как они???» — недоумевает Vigor.

«США знают, о чём говорят. Они самые опытные специалисты по провокациям, ведущим к военным конфликтам», — добавила Лизанька.

«Госдеп сам бы хотел, чтоб Москва влезла в Украину… Поэтому сам быстрей организует провокацию», — пишет Andriy Borisovich.

«Если украинские бандеровские нацисты и их американские хозяева не устроят вооружённую провокацию на российской границе, то такую провокацию никто другой не устроит!» — отметил Александр Р.

«Это как с пробиркой в ООН?» — спросил Андрей Д.

«У Блинкена какая-то «одержимость», какая-то мания по поводу нападения. Провокации можно ждать только от них», — отреагировала Svetlana G.

«Ага! Вы уже давно обещаете!» — с сарказмом отметила Инна П.

«Американцы, идите домой!» — призвал Витя О.

Колин Пауэлл демонстрирует пробирку якобы с биологическим оружием (сибирской язвой) на заседании ООН 5 февраля 2003 года. После этого президент США Джордж Буш отдал приказ о начале войны в Ираке

«Гнать надо США и Англию с Украины. Тогда только начнем процветать», — написала Елена Л.

«Провокации по всему миру устраивать это чисто в англо-американском стиле, это всем известно», — добавил Vasilii M.

«А не пробовали США вместо «опеки» сделать реальные инвестиции в Украину на строительство заводов и другого?! А лучше оставить Украину в покое и не использовать в своих интересах», — призвал Николай С.

«То есть-таки планируют. Им нужна война! И в Европе!» — подытожил Эдуард Т.

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