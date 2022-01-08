Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«НАТО разделяет обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны … воздерживаться от насилия и начать диалог. Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест», — написал он в Twitter.

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Заявление спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «Запрещённая Украина». Многих возмутило то, что чиновник назвал протест «мирным». Люди отметили, что права на мирный протест соблюдаются, но беспорядков быть не должно.

«Право на мирный протест? Это как недавно в США с неграми? Чёт они не церемонились. Да и в Европе антиваксеров (куда уж мирнее?) газом и дубинами уговаривают… Лезут во все страны своими грязными лапами порядок наводить», — возмутился Oleh P.

«Интересно, а если в Париже устроить такой мирный протест. Там тоже будут молчать?» — задался вопросом Patrick.

«В Америке это терроризм, а в других странах — они обеспокоены! Двойные стандарты нынче в тренде!» — добавил Vadim.

«А вот и обеспокоинцы подтянулись, поздновато. И где они там увидели мирный протест?» — не понимает Offspring.

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«Пусть НАТО побеспокоится задержанными и посажеными людьми при штурме Капитолия. Или то другое?» — с сарказмом спросил Serg.

«Странно, что у себя они людей собаками травят, сбивают с ног дубинками и заливают лица газом… Прежде чём совать свой нос в чужие дела, пусть у себя наведут порядок!!!» — отреагировал Solitaires.

«Когда они на границе поливают из водометов с химикатами маленьких детей при минусовой температуре, это право защищать свои границы, а когда в чужой стране погромщиков из водометов — нарушение прав граждан на мирный протест…» — написала Ляйсан С.

«Право граждан на мирный протест никто и не отнимал… Просто протест перестал быть мирным!» — отметил Денис.

«Что ж вы… во время мирного протеста в Капитолии про права граждан на мирный протест забыли?» — спросил V Busch.

«Мирный это с автоматами в руках. Они все там наркоманы, что ли? Мирные уже сказали: наши требования выполнены и разошлись», — добавил Yahooshkiii.

«Ни разу не слышал обеспокоенности, когда в Европе… [бьют] антиваксеров», — написал АВ.

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«Мирный! А не то, что они там устроили, с грабежами сейфов и магазинов!» — подчеркнул on the 12th floor.

«Обеспокоены, что быстро всё заглохло?..» — с сарказмом поинтересовался Андрей.

«Ключевым должно быть слово «мирный»!» — отреагировала Olga Z.

«А Капитолий свой забыли?» — напомнил «Иа».

"НАТО, как и всегда, надо везде свой нос засунуть. Ничего нового», — добавил Alex.

«Вам Путин и Шойгу разъяснят на близкой встрече ваши озабоченности. Пришла пора теперь вам их выражать. А мы будем отныне действовать», — написала Ольга.

«Ответ простой: право на мирный протест соблюдается. Право на погромы и убийства — нет», — подытожил Egor.

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