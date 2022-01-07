С 1 января 2022 года официально началось годичное председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта организация объединяет 57 стран, Варшава возглавила ОБСЕ во второй раз в истории. Отметим, что решение о выборе председателя страны — члены организации принимают единогласно. Согласование кандидатуры Польши было утверждено 5 декабря 2019 года, то есть с ним согласилась тогда и Россия, несмотря на кризис в польско-российских отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на днях опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, в которой продемонстрировал видение Варшавой своей миссии как председателя ОБСЕ. «Польша всегда была и будет сторонником диалога, — писал Рау. — Мы поддерживаем каждый из существующих форматов диалога с Россией: двусторонние российско-американские переговоры по контролю над стратегическими вооружениями; диалог на форуме Совета Россия — НАТО о возможностях улучшения ситуации с безопасностью в Европе; и, наконец, переговоры на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о восстановлении доверия… Оценивая ход этих переговоров, мы также будем руководствоваться традициями польской внешней политики и ее ценностями. Для нас это не набор интеллектуальных или материальных артефактов. Он отражает наш политический опыт, борьбу против имперских устремлений наших соседей, уничтожение польской государственности в конце XVIII века и успешную борьбу за ее восстановление в начале XX века, опыт обороны от вторжения двух тоталитаризмов под руководством Гитлера и Сталина в 1939 году и полувековое порабощение во время Холодной войны, членство в НАТО и участие в европейской интеграции».

Ссылки на исторический опыт, которыми пестрит программная статья главы польской дипломатии, вызывают неоднозначное ощущение. Безусловно, политика опирается на прошлое, однако она имеет дело с современностью и устремлена в будущее. Поэтому возникает вопрос, во что выльется годичное председательствование Польши в ОБСЕ, станет ли оно попыткой исторического реванша или Варшава действительно покажет себя «сторонником диалога». Много будет понятно уже сейчас. События в Казахстане, являющимся членом ОБСЕ — это возможность для Польши показать, что она способна действовать в качестве нейтрального посредника в сложном конфликте, применяя на практике приемы эффективной дипломатии и реалистической политики. Справится ли с этой ролью Варшава? Точный ответ пока дать трудно. Но есть некоторые тревожные тенденции. Внешняя политика любой страны является суммой векторов внутренней политики, настроений общества, действий власти и оппозиции, оценок экспертного сообщества. В случае с ситуацией с Казахстаном пока наиболее громко высказались польские аналитики-международники. И, судя по тому, что их реакция вызвала негатив у таких антагонистичных польских изданий, как порталы Onet и Myśl Polska, этот экзамен польское экспертное сообщество провалило.

Osce.org Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Оба издания приводят примеры того, как поддержку действий протестующих в Казахстане публично демонстрируют правительственные аналитики. Заместитель директора Польско-российского центра диалога и взаимопонимания и кандидат на пост посла на Украине Лукаш Адамский опубликовал в Twitter совместную фотографию Нурсултана Назарбаева и Виктора Януковича с комментарием «Так проходит земная слава». Директор правительственного Центра восточных исследований Адам Эберхардт заявил, что «события в Казахстане являются примером того, насколько хрупкой является стабильность авторитарных постсоветских режимов. Путинская Россия не должна быть исключением». Глава телеканала Biełsat TV, финансируемого министерством иностранных дел, Агнешка Ромашевская выразила удовлетворение «революцией», заявив, что только «реалисты» (на языке Ромашевской — это оскорбление, уточняет Onet) утверждают, что «авторитарные режимы стабильны». На этом фоне обозреватель газеты Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий отмечает: «Сложная задача стоит перед Польшей, которая с 1 января председательствует в ОБСЕ. Польша, будучи частью западного мира, имела хорошие отношения с казахстанскими властями. Вопрос: сможет ли наша дипломатия предложить какое-либо решение кризиса?»

Если Варшава будет действовать в парадигме процитированных выше высказываний польских правительственных аналитиков, то вряд ли. Хотя МИД Польши пока не делал заявлений относительно ситуации в Казахстане, нельзя забывать, что на его политику влияние оказывает также экспертная среда. Поэтому перед Варшавой стоит сложная задача прохода через айсберги публичной и закрытой дипломатии. Если она провалит экзамен, то это может самым серьезным образом отразиться на Польше. Не исключено, что в таком случае США и Россия, которые ведут очень сложные и ответственные переговоры по стабильности в мире и выстраиванию новой конфигурации европейской безопасности в том числе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, будут вынуждены оспорить полномочия Варшавы как председателя ОБСЕ.