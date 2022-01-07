Власти Казахстана должны освободить всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

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Заявление Бачелет обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к заявлению верховного комиссара ООН по правам человека, указав на политику «двойных стандартов», присущую Западу.

«Она выражала озабоченность по поводу арестованных, штурмовавших американский парламент?» — задался вопросом Никита Ю.

«Очередная глашатай системы двойных стандартов под названием «демократия», — добавил Олег С.

«Стоп, а что она сказала властям США про заключенных после событий годовой давности?» — с сарказмом поинтересовался Анатоль К.

«Получили указания начать указывать», — пишет Роман Р.

«С одним условием — все они получат политическое убежище в ЕС», — иронизирует John L.

«Видео из Нидерландов о дубинках полицейских и травле собаками демонстрантов они не видели? У них интернет кончился?» — задалась вопросом Ирина Т.

«То есть убийства, мародерство, поджёг админзданий, захват оружия… — это мирные демонстранты?..» — спрашивает Олег Р.

«Она их домой к себе заберёт?» — смеется Сергей Ч.

Gobierno de Chile Мишель Бачелет

«И наградить за сожженные пожарные машины, дома, банки, разграбленные банкоматы и ТЦ. Убитых людей… Просто освободить. Герои…» — с сарказмом отметил Aleksandr L.

«Моя ж ты прелесть, а как там дела с правами человека в Нидерландах, где за мирный протест на людей натравили собак, не говоря об использовании спецсредств, наносящих вред здоровью???» — поинтересовался Александр П.

«Может, ей туда — в эпицентр событий?» — написал Кир Анатольевич.

«Там в США уже год сидят после штурма Капитолия, но нужно ведь понимать — то другое, да?» — с сарказмом поинтересовался Артём Т.

«Эта ООН сломалась — несите другую», — иронизирует Марат А.

«Я тоже требую освободить всех задержанных в Казахстане!!! И в целях обеспечения их безопасности вывезти всех в ЕС», — написал Александр Х.

Esetok Протестующие на центральной площади Актюбинске 4 января 2022

«А какие сроки получили мирные протестующие Капитолия? Или это другое?» — поинтересовался Юрий Т.

«В США уже год сидят «террористы капитолийские», — напомнил Юрий Р.

«Вот и «уши» революции вылезли!!!» — смеется Александр Н.

«Идеологизированные дураки во власти в конце концов погубят человечество. Напару с коррумпированными ворами там же…» — добавил «Приятель Барабанова».

«За своих переживает», — смеется Bombardir Neo.

«Видимо, задержанные демонстранты скоро начнут рассказывать, в каких местах их готовили и кто координировал, вот и засуетились», — пишет Денис Д.

«ООН — это цепная собака США. На кого хозяин укажет, на того и гавкает», — подытожил Павел У.

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