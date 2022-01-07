У властей США нет уверенности в законности запроса Казахстана на введение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 6 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. По ее словам, у властей США есть вопросы о том, было ли это законным или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Мы (власти США) не знаем этого», — сказала Псаки.

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Заявление Псаки обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и 112.ua, а также в телеграм-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Многие выразили убеждение в том, что обращение Казахстана к ОДКБ не должен заботить Соединенные Штаты.

«Ну вот только не США говорить о «законности», — отреагировала Светлана М.

«Ну как же без них», — добавила Lena.

«А какое им дело? Пусть со своим Капитолием разбираются», — пишет Александр.

«Законность запроса Казахстана может определять только Казахстан», — отметила Лилия Ю.

«То есть бомбить Югославию законно… [разбомбить] Ирак и Ливию — тоже ничё, а казахи должны были поинтересоваться у Байдена или Псаки, что им делать и как быть?» — недоумевает «цван профессор».

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

«Не лезьте в чужую страну… Везде, где вы появляетесь со своей дерьмократией, кончается нормальная, спокойная жизнь и начинаются братоубийственные войны, разруха и потеря суверенитета», — пишет Ирина А.

«А никакие [войска] не надо было [вводить], это мирные протестующие, все, кто не штурмует Капитолий, все хорошие…» — с сарказмом отреагировал Alonso.

«Нужно было срочно перебросить 7-й флот с белорусского моря в казахские горы», — иронизирует Сергей К.

«К Псаки давно вопросы у психиатров, а к США вопросы у всего мира, но США плевать хотели на вопросы к ним, так что мешает другим плюнуть на их вопросы?» — поинтересовался Dmitriy.

«Надо было никакие не вводить. План США взяли и сорвали», — смеется Сергей С.

«[Заместитель государственного секретаря США Виктория] Нуланд даже не успела печеньки передать студентам Казахстана», — пошутил Demian L.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

«Недалек тот час, когда Казахстан с Белоруссией войдут в Союзное государство с Россией, а с ними еще ряд республик. Вот это и будет достойный ответ фабрике цветных революций, вместе веселей и сильней. А «демократизаторам из Госдепа» хочется пожелать испытать на своей шкуре все то же, что они сделали с десятками разоренных государств…» — добавил Vasiliy S.

«Заберите мирных протестующих к себе в Америку, и желательно теми… самолётами, которые они захватили. Пусть у вас веселятся», — не без сарказма призвал один из комментирующих.

«Вопросы будете задавать своим колониям, остальным глубоко на*рать на ваши вопросы», — пишет Oleg.

«Да. А насчет Ливии, Югославии, Вьетнама вопросов, значит, не возникало», — отреагировал Wan One.

«Без того, чтоб США не всунули свой пятак, нельзя», — добавил Сергей.

«Всё ясно, это дело рук Америки… Америка желает Казахстану добра, как Украине…» — с сарказмом подытожил Aleksandr.

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