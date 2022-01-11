Резонансные события 2021 года в Курганской области связаны с сиротами, детьми-диабетиками и спаиванием несовершеннолетних. Под занавес года стало известно о ликвидации раскольнического прихода лжеепископа.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Издевательства над малышом в детском доме

В Курганской области до сих пор обсуждается мерзкий инцидент с издевательством над малышом в Кипельском детском доме. Подростки не только измывались над двухлетним мальчиком — толкали его, били по щекам, дышали сигаретным дымом в лицо, но и записывали свои пакости на камеру сотового телефона. Затем видео появилось в сети. По факту возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 («Истязание») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Уволен ряд сотрудников детдома. Зачинщик издевательств был сперва помещён в следственный изолятор. Сейчас до суда он будет находиться в одном из детских учреждений Зауралья.

Малыш оказался из числа тех ребятишек, которых распределили по детдомам из расформированного курганского дома ребёнка. В самом же доме, где ранее находились дети до четырёх лет, открыли ковидный госпиталь. По словам начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасии Золотухиной, решение о переводе детей из дома ребёнка было взвешенным, обсуждалось не первый год и соответствует федеральной модели, когда братья и сёстры должны находиться в одном детдоме. Кроме того, количество мест в доме ребёнка превышало потребность.

«На постоянной основе в доме ребёнка было не более 30 ребятишек, а сотрудников в штате числилось 113 человек», — оправдывалась Золотухина.

После скандала с издевательствами над малышом воспитанников бывшего дома ребёнка из Кипельского детского дома перевели в бывший детский дом Кургана. Малыша, которому досталось от подростков, перевели с тремя братьями и сестрой в столицу Зауралья. Что касается матери детей, то у неё накоплен большой долг по алиментам. По ряду причин ей пока родительские права не светят, отмечают соцзащитники.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Кипельский детский дом

Что касается трудоустройства бывших сотрудников дома ребёнка, то 96 из 113 работников не устроили предложенные варианты. Хотя руководителю ковидного госпиталя срочно нужны были люди, в детскую областную больницу имени Красного Креста необходимы медсёстры и санитарки. В детскую поликлинику также нужны специалисты.

Спаивание детей казачьим атаманом

С воспитанием подрастающего поколения связан скандал в казачьем сообществе «Хутор Грачёво». Поводом для прокурорской проверки данного казачьего объединения стал инцидент с вовлечением четверых несовершеннолетних в распитие спиртного не кем иным, а атаманом хутора. В июле 2021 года местные казаки якобы вместе с атаманом, отмечая День семьи, любви и верности, пригласили и напоили спиртным девочку и мальчика. Затем фотографировали детей голыми. Попутно напоили четверых детей от 11 до 15 лет алкоголем.

По факту были составлены административные протоколы по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). На законных представителей школьников были составлены также административные дела за недосмотр за несовершеннолетними.

Вся надежда на Минздрав

Явно не от хорошей жизни в конце декабря матери детей-диабетиков выходили на пикеты возле здания правительства Курганской области. Одна из них пояснила журналистам, что таким образом просит заложить в бюджет Курганской области расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей. Женщина сообщает, что ей в сутки 20 раз приходится колоть малолетнего сына, чтобы отслеживать уровень сахара в крови. И при этом на поддержание ребёнка-диабетика у неё уходит по девять тысяч рублей в месяц.

Женщина отмечает, что многие регионы предусмотрели в своих бюджетах расходы на датчики непрерывного мониторинга для юных диабетиков. К примеру, в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале дети с 2022 года получат эти датчики бесплатно.

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок играет со снегом

В департаменте здравоохранения Курганской области на материнские чаяния ответили, чтобы обеспечить системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы взрослых и детей с диабетом первого и второго типов, в 2022 году потребуется из регионального бюджета около 40 млн рублей, причём около 28 млн рублей — именно для детей. Причём несовершеннолетние, страдающие диабетом и имеющие право на получение набора социальных услуг, обеспечиваются медицинскими изделиями в соответствии с перечнем, утверждённым правительством РФ.

«К сожалению, в данном перечне медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования отсутствуют. В настоящее время Минздрав собирает информацию о нуждающихся в установке инсулиновых помп и систем непрерывного мониторинга глюкозы. Работа с Минздравом будет продолжена», — ответили матерям детей-диабетиков в ведомстве.

О региональном финансировании потребностей детей в датчиках непрерывного мониторинга в ответе не сообщается.

Свержение лжепастыря

Прошедший 2021 год запомнится и тем, что в Курганской области окончательно ликвидировали раскольнический приход лжеепископа Варуха (Владимира Тищенкова). Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кургану 8 декабря 2021 года внесла в ЕГЮРЛ запись о ликвидации местной религиозной организации «Курганский православный приход в честь Святой Троицы» по решению суда.

«Таким образом, в Кургане была прекращена деятельность деструктивной секты, которую на протяжении 25 лет возглавлял скандальный лжепастырь», — отметили в Курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приветствовал решение суда, назвав его «знаком духовного очищения Зауральской земли».

Пресс-служба Курганской епархии Митрополит Курганский и Белозерский Даниил

«С 1990-х годов в Курганскую епархию поступали жалобы на недостойное поведение Тищенкова, его домогательства к молодым людям. Зауральцы, по незнанию посещавшие приход лжеепископа, вынуждены были заново креститься в канонических храмах, заново отпевать своих близких. При этом Тищенков прикрывался принадлежностью к Русской православной церкви, даже написал об этом в уставных документах своего прихода», — пояснил владыка Даниил.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ в июле 2020 года взяла на особый контроль обращение митрополита Курганского и Белозерского Даниила о деструктивной деятельности «прихода» Варуха (Тищенкова). А летом 2021 года прокуратура Курганской области инициировала процесс ликвидации раскольнического прихода Тищенкова.

Идёт охота на волков

Резонансным на всю страну стало видео, которое появилось весной 2021 года в социальных сетях, где запечатлены охотники, которые, смеясь, издеваются над раненым волком. Среди участников истязания был и депутат Курганской областной думы Денис Хахалов («Единая Россия»). В частности, охотники засовывали ружья в волчьи пасти, а Хахалов самолично переехал несчастного раненого зверя снегоходом.

Разразился скандал, в итоге которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Дениса Хахалова исключили из рядов единороссов, затем он попросил коллег по думе о снятии с него депутатского статуса.

Также уволен якобы за дисциплинарные нарушения и государственный лесной инспектор Алексей Саночкин, который предал широкой огласке крайне жестокую и незаконную охоту должностных лиц.