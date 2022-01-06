Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал казахстанцев «стать на колени, извиниться перед военными». Об этом белорусский лидер заявил 6 января, комментируя массовые беспорядки в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Белорусский лидер отметил, что в Казахстане «противоречия между кланами, группами дай Бог какие, еще надо будет договориться». Лукашенко посоветовал: «Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства».

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Заявление Лукашенко обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание», VESTI и 112.ua. Также слова Лукашенко оценили на YouTube-канале NEWSONE. Многие выразили недоумение в связи с тем, что в результате массовых беспорядков погибли тринадцать силовиков и здесь уже одними извинениями не обойтись — необходимо отвечать по всей строгости закона. Иные также считают, что протестующие должны отвечать за беспорядки в соответствии с законом, а не извиняться — договариваться поздно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«То есть 13 жертв, а достаточно попросить прощения на коленях, чтобы не присесть?» — недоумевает mr. Anonim.

«А как быть с погибшими? Семьям сказать: извините?» — также задалась вопросом Татьяна.

«Я думаю, что он имел ввиду извиниться и разойтись, а кто убивал, калечил и грабил — тех, естественно, найдут и покарают», — предположил один из комментирующих.

«Поздно договариваться. Они уже столько бед натворили…» — написала Ирина.

«Да… В случае успеха «революционеров» в Белоруссии, все вопросы — что делать и куда идти стране решали бы уже не белорусы…» — добавил Paul G.

«Вычислить всех до единого — зачинщиков, погромщиков, убийц и на пожизненное. Вот тогда другим неповадно будет идти на поводу у западных кураторов», — отреагировала Светлана П.

(сс) Esetok Протестующие на центральной площади Актобе 4 января 2022 года.

«Извиняться надо не народу Казахстана, а участникам погромов. Желательно где-то в колониях трудовых извиняться», — подчеркнул Влад.

«Когда народ вышел громить страну, причем какая-то маленькая часть маргиналов, они автоматически становятся врагами. И тут или ты их, или они всю страну…» — отметила MarynaP.

«Батька теперь урок усвоил на отлично — полагаться можно только на свою армию и на Путина», — добавил один из комментирующих.

«Это он о чём!!! Погибли силовики… Какие договоры с мародёрами и убийцами!!! И это ещё далеко не конец!» — пишет «Кот Баюн».

«Там уже российский десант высадился — нет надобности кого-то упрашивать на переговоры», — подытожил Кирилл П.