Избиение, арест и изгнание сотрудника политического отдела МООНК полковника Михаила Краснощекова спецподразделением РОСУ полиции Косово должно было стать причиной общей тревоги и ответных действий как со стороны Российской Федерации, так и со стороны руководства Республики Сербия. К сожалению, обе стороны не отреагировали адекватным образом, что открыло дверь для дальнейшей беспрепятственной эскалации открытого албанского террора и унижения российских дипломатов и дипломатии в Косово и Метохии и в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Wikipedia.org Сербские беженцы из Косова и Метохии.

После Краснощекова, второй секретарь посольства России в Республике Сербия Денис Венгерский и первый секретарь Алексей Кривошеев также были объявлены нежелательными лицами в сербском автономном крае Косово и Метохия, который технически находится под управлением МООНК, но де-факто под коалиционным управлением албанских сепаратистов и партии «Сербский список» Александра Вучича. К высланным российским дипломатам теперь присоединился Андрей Антонов, глава внутренней дисциплинарной службы МООНК, в то время как «правительство Косово» готовится в ближайшее время выслать и главу представительства России в Приштине, Андрея Шугурова.

Президент Сербии Александр Вучич, его «Сербский список» или любой государственный орган или представитель Республики Сербия никогда не высказывались по этому поводу, не говоря уже о принятии контрмер, хотя все происходит на территории Сербии, хоть и под временной администрацией ООН.

Predsednik.rs Александр Вучич

С другой стороны, даже посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко не отреагировал. Отреагировали Мария Захарова и Василий Небензя, но действительных мер против «Республики Косово» и их представителей не было. Не было никаких претензий ни к руководству Сербии.

Таким образом, весь мир мог посмеяться над бесплодной «силой» мировой державы, которая, терпя унижение за унижением, не знает, как противостоять албанцам.

Россия занимает оборонительную позицию на Балканах. Ее нокаутировали в Черногории, Македонии и Албании, против нее работают в Федерации БиГ, а косовские албанцы играют в «русскую рулетку» с МООНК и дипломатами из посольства России в Сербии. В это время Вучич и Боцан-Харченко развивают «самые лучшие отношения». Сообщения СМИ об их многочисленных встречах источают гармонию, понимание и взаимную поддержку по каждой затронутой ими теме. В это время Вучич делает всё, чтобы разрушить Сербию, отделить Косово и Метохию и признать «Косово», создать «Великую Албанию», устранить Республику Сербскую, убрать Милорада Додика и укрепить Кристиана Шмидта во главе унитаризованной БиГ. Не говоря уже о постыдных санкциях Сербии против Белоруссии, за которые можем лишь извиняться перед братским народом и государством.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Мы не знаем, что об этом думает и как перед Москвой отчитывается Боцан-Харченко, но следует помнить, что его приезд в Сербию сопровождался мечтаниями о том, что на место прибыл «выдающийся эксперт», который внесет значительный вклад в стабилизацию региона и поможет Сербии и Балканам, но, что еще важнее, поспособствует возвращению «российской дипломатии» в этот кризисный регион. Однако результаты показывают, что Его Превосходительство не выполнило ожидания. Дипломатов выгоняют одного за другим, в то время как Вучич играет в шахматы, в которых Боцан-Харченко — просто еще одна пешка на его доске злоупотреблений.

Некоторые СМИ сообщают о том, что значительная часть иностранных дипломатов в Сербии на самом деле опьянена сладкой жизнью Белграда, которую им обеспечивает администрация Вучича. В свою очередь, послы посылают ложное изображение «золотого века» в Сербии в свои штаб-квартиры, а президент Сербии черпает из этого фактическую законность и легитимность, которыми пользуется для продолжения грабежей и разрушения Сербии и подрыва присутствия России на Балканах.

В таких политико-дипломатических обстоятельствах возникает вопрос, работает ли Александр Боцан-Харченко на Россию, Сербию, ООН и международное право, или, возможно, под давлением Вучича он реализует скрытую программу затруднений и ослабления российской дипломатии?

Mod.gov.rs Александр Боцан-Харченко на границе Косово

К этому следует добавить тот факт, что в сербских СМИ широко распространяется новость о том, что новым послом Республики Сербия в Российской Федерации станет проф. Момчило Бабич. Несомненно, Боцан-Харченко спросят о его мнении по поводу предоставления агремана Бабичу, так что увидим, насколько «эксперт», при котором «Косово» уже выслало четырех его дипломатов, на самом деле способен реалистично и беспристрастно оценить законность преемника некомпетентного Мирослава Лазанского.