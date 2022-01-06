Острейший кризис в Казахстане, его промежуточная кульминация, связанная с развертыванием в этой стране вооруженных сил ОДКБ, которые, согласно уставу, «могут действовать только в случае агрессии или нападения», вызывают повышенное внимание в мире как среди политиков, так и экспертного сообщества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав протестующих «бандой международных террористов», обратился за помощью к ОДКБ, хотя многие понимают, что внешний триггер казахстанских волнений маскирует большее: нарастание обостряющихся социально-экономических проблем, технически и политически неудачный транзит власти от Нурсултана Назарбаева к Токаеву и т. д.

Иван Шилов ИА REGNUM

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

В будущем эти события будут еще не раз описываться и анализироваться экспертами. Дело не только во внутренних проблемах Казахстана, но и в серьезном международном подтексте в силу того, что страна имеет устойчивые позиции в мире. Богатая нефтью республика, девятое по величине государство, привлекала иностранные инвестиции, является членом ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза. А в Союзе тюркских государств (СТГ) занимала если не лидирующие, то ведущие позиции. Теперь, как пишет турецкое издание Daily Sabah, «по имиджу долгое время считавшейся одной из самых стабильных из бывших советских республик Центральной Азии нанесен сильнейший удар». Но со стороны кого? Турецкий политолог, эксперт по Средней Азии Буньямин Ешил утверждает, что не согласен с теми, кто полагает, что якобы «через Казахстан определенные силы нанесли удар лишь по России, чтобы ее ослабить и торпедировать интеграцию на постсоветском пространстве». По его словам, удар наносится и по Турции.

Он призывает обратить внимание на решения состоявшегося в ноябре 2021 года в Стамбуле саммита нового интеграционного объединения — Союза тюркских государств. Речь идет о переходе казахского языка на латиницу, организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля с целью формирования экономического и военно-политического альянса Казахстан — Турция. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул тезис о «шести государствах и одной нации».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Вот почему Ешил считает, что «вмешательство только России навредит ей в широком смысле», хотя указывает на то, что в турецких СМИ участились публикации, содержащие суждения о том, что «правящая верхушка Казахстана может осуществить евроинтеграцию лишь через союз с Турцией», а Союз тюркских государств «становится главным орудием Запада в борьбе против России и Китая».

Теперь турецкая газета Cumhuriyet с «удивлением» констатирует: «Страны ОДКБ быстро отреагировали на просьбу о помощи президента Казахстана Токаева, направив в страну миротворческий контингент», и «нужно ждать адресного подтверждения внешнего происхождения казахстанских потрясений и террористических групп». Бурные события в Казахстане, скорее всего, продлятся еще определенное время. В Анкаре подозревают, что эту игру ведет определенная часть казахстанской элиты. Там также обращают внимание на то, что волнения в Казахстане совпали с подготовкой саммитов Россия — США — НАТО. По оценке турецкого издания Habertürk, «всё только начинается», и в скором времени «Восточный Туркестан» станет ареной большой игры». На публичном же уровне МИД Турции заявил, что «внимательно следит за событиями в Казахстане» и «придает большое значение стабильности дружественного государства». Для такой «фокусировки» у Турции есть свои причины.

(сс) Aridd Турция и Казахстан на карте.

В ней, как и в Казахстане, есть проблема транзита власти и свирепствует инфляция. А главный фактор — рост цен на природный газ и топливо, не говоря уже о засухе. В Турции тоже всё может полыхнуть «внезапно».