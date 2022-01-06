5 января на парламентских вопросах к премьер-министру от Лейбористской партии выступала заместитель лидера Анджела Рейнер в связи с тем, что у главы партии Кира Стамера был подтвержден COVID-19. На заседании она обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в некомпетентности.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Нам нужны серьезные решения, которые остановят людей от скатывания в бедность и в долги. Вместо этого, господин спикер, у нас есть этот премьер-министр и его некомпетентное лидерство. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то вызовом, он отрицает существование проблемы, пытается перевести все в шутку, он ищет, на кого бы повесить вину. Так что я предложу премьер-министру, что нужно не стрижку освежать, а принимать новые решения. Согласен ли он с тем, что его некомпетентность ведет страну в обратную сторону и влетает стране в копеечку?» — спросила, улыбаясь, Рейнер.

Борис Джонсон ответил, что заявления Лейбористской партии ложны и что при нем экономика в стране восстанавливается быстрее, чем где-либо в Европе и процветает. Он также обвинил в некомпетентности лейбористов, которые предлагали ввести локдаун в связи с распространением штамма «Омикрон», когда консервативное правительство сделало ставку на вакцинацию.

Ряд комментаторов отметил, что они восхищены Анджелой Рейнер, они бы с радостью видели ее главой Лейбористской партии вместо Кира Стармера.

David Woolfall Анджела Рейнер

«Ее всеобъемлющее разрушение Бориса Джонсона, ее прошлое и происхождение и ее расположение говорят мне о том, что эта женщина может объединить Лейбористскую партию. Ее время может скоро прийти», — считает @stephenlup.

Мнения об улыбке Рейнер во время обвинений разделились, одни пользователи считают, что она мешает серьезно воспринимать ее речь, другие — что она лишь показывает превосходство над Джонсоном.

«К сожалению, она сказала это с улыбкой. Если бы она этого не делала, то эффект мог бы быть другой», — написал @RussellWRobert1.

«Анджела Рейнер так мастерски бьет, почти насмерть. Медленно. Мягко. Тонко. С улыбкой», — прокомментировал @RIWills.

Некоторые комментаторы не верят Джонсону, что Великобритания восстанавливает экономику после пандемии быстрее, чем остальные страны Европы. Ряд пользователей предположил, что остальные страны не так сильно пострадали в экономическом плане.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Самая быстро развивающаяся экономика в «Большой семерке»? Проверьте это кто-нибудь, пожалуйста, у меня есть сомнения», — написала @MarieHeleneTho2.

«Я поверю, что у нас самая быстро развивающаяся экономика только потому, что мы упали ниже, чем все остальные», — добавил @authoress41.

Часть пользователей не согласилась с тем, что Борис Джонсон некомпетентен, они считают, что он неправильно расставляет приоритеты, находясь в роли премьер-министра, для него всегда богатенькие друзья будут стоять выше, чем обычные люди.

«Приватизация работает очень хорошо. Богатые толстеют, бедные нервничают в голоде и холоде», — отметил @daidwayne2713.

Многие пользователи не поняли, почему Борис Джонсон начал обвинять лейбористов в некомпетентности и прошлых ошибках, когда лейбористы уже больше десяти лет не возглавляли правительство.

«Тори с 2010 года накопили государственный долг больше, чем все лейбористские правительства в истории, и как это стало ошибкой лейбористов? Ошибкой людей, которые уже 12 лет не находились у власти?» — спросил @hahahahry02.

«11 лет. Ничто из этого не может быть ошибкой Лейбористской партии», — написал @hakk.

«Сколько уже консерваторы у власти? Почему они все еще винят в чем-то лейбористов?» — поинтересовался @temitopewright.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматная партия

«Идея состояла не в том, чтобы обвинить лейбористов, а в том, чтобы дискредитировать их. Он знает, он не может сказать, что Тори проделали хорошую работу, поэтому и говорит, что лейбористы проделали плохую. Именно поэтому же Facebook просто омывается людьми, которые говорят «а представьте, что было бы с лейбористами у власти!» каждый раз после того, как Тори что-нибудь испортят», — прокомментировал @callmejazzman.

«Учитывая тот факт, что мы уже 11 лет не под властью лейбористов, в какой момент текущие проблемы станут ответственностью консерваторов?» — спросил @VivekKhashu.

«Никогда. С этими людьми это всегда чья-то вина, это касается абсолютно всего, от частной жизни до государственных дел, они никогда не возьмут на себя ответственность ни за что», — ответил @branwene.

В комментариях отметили, что Рейнер и Джонсона спасает только обстановка, потому что они выглядят как дети, которые пришли в песочницу пообзываться.

«Если бы не обстановка, я представляю, что они два уборщика, которые кидаются оскорблениями через стиральную линию», — сравнил @robertburton.