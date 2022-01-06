Власти США не причастны к протестам в Казахстане. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Мы (власти США) слышали ряд безумных российских заявлений… — сказала Псаки. — Они абсолютно ложные».

Читайте также: Псаки опровергла причастность США к беспорядкам в Казахстане

Заявление Псаки обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, «Новое издание», Klymenko Time и «Первый независимый». Многие с недоверием отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома.

«Да-да. И на Украине они тоже ни при чем…» — с сарказмом отреагировал Александр.

«Она бы ещё сказала, что вообще нет никаких протестов и это всё выдумка Кремля», — добавил Дима Б.

«Америка врать не будет», — иронизирует Maksik G.

«Ага, они же никогда не вмешивались во внутренние дела других государств», — шутит Oleg.

«Они тоже самое говорили про майдан на Украине. Но там [нынешняя заместитель государственного секретаря США Виктория] Нуланд тупо без палева оказалась», — смеется «Kіевлянинъ».

(сс) Ivan Bandura Украинские радикалы

"Лучше бы молчала. Правдоподобней бы было», — отреагировал Alex.

«Таки заставили США оправдываться. Наконец-то», — пишет Юлия.

«Всегда один и тот же сценарий, страны разные, а режиссер у них один», — добавила Yuliya S.

«Значит, так и есть. Хорошие сапоги — надо брать», — написал Vall, напомнив цитату из фильма «Служебный роман».

«Действительно… Как вообще можно было такое подумать», — иронизирует Pavel.

«Верим. Янки везде, где майданы громят свои страны. Мы-то на Украине печеньки помним и сейчас видим, кто государство захватил», — отметил Дмитрий Р.

«Если Белый дом говорит о мирном протесте, то это явное доказательство того, что протест точно не мирный и инспирирован им же», — написал «Поледляимени».

"А что вы хотели от них услышать? Типа: «да это мы там устроили…»?» — задался вопросом egoriann.

«На Украине тоже был мирный протест…» — напомнила Tatyanetta.

«Ой, как неожиданно», — смеется «А».

"Желаю в новом году таких «мирных» протестов в США, а мы посмотрим на сдержанность Белого дома», — с сарказмом написала Marina N.

skeeze Белый дом

«Вполне возможно, что шаловливыми ручками мутят воду мелкобриты. Это их старинная забава сталкивать лбами и ловить рыбку в мутной воде», — предположил litvinov.

«Это что? На воре и шапка горит?» — задалась вопросом Елена Х.

«Ну, наверное, США тогда осудит беззаконие на улице», — с сарказмом пишет «Д».

"Они по-началу и на Украине не признавали свою причастность, а потом оказалось, что вложили круглую сумму на раскрутку бедлама. Пусть не свистят, думающих людей не обмануть. Есть их вложения и немалые, судя по тому количеству… беснующихся», — добавила Валентина Л.

«Один в один как по началу заварухи на Украине…» — задумался Stanislav.

«Ну пусть в Штатах так попробуют, посмотрим, сколько трупов и арестов будет…» — пишет Макс Д.

«Помнится, как на Украине они тоже призывали и печенюшки раздавали. Сейчас вот и руководят нами как хотят», — добавил Николай К.

«А что там с правами протестующих, которые Капитолий штурмовали??? Демократично отстреливали и паковали в тюрьму. Ох, уж этот оплот лицемерия…» — подытожила Anna.