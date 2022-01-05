Крупнейший на Украине «Яготинский маслозавод» (расположен в Киевской области) находится на грани остановки из-за десятикратного (в сравнении с прошлым годом) увеличения стоимости газа. Об этом предприятие уведомило своих партнеров, разослав соответствующее письмо, копия которого была опубликована в украинских социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Половко Сергей Николаевич Яготинский маслозавод, проходная.

«Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года общество «Яготинский маслозавод» вынуждено выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», — следует из письма.

Руководство маслозавода также сообщило, что поставки продукции будут возобновлены при достижении финансово-экономической стабилизации.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook.

«А где наши свидетели секты майдана? Ау, скакуны в розовых кружевных трусиках, мы уже в Европе??? Вы за это скакали??? Януковича ради этого прогнали??? Все хорошо у вас???» — с сарказмом поинтересовалась Svetlana.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Открывают рынок сбыта для продукции Польши и других стран весьма сомнительного качества. Потому как качественный продукт в страну третьего мира не поставят», — добавил bronko.

«Задача — уничтожить все производство и сельское хозяйство в стране. Население должно в основном быть городским и малочисленным, всеми методами усилить миграцию дешевой рабочей силы в страны ЕС. Так же было в Прибалтике и странах восточной Европы. Болгария, например, до вступления в ЕС была экспортером электроэнергии, теперь покупает чужую. Знакомо…» — пишет Alex SLK.

«Всё по плану. Нефиг колонии что-либо производить. Колония должна покупать европейское», — не без сарказма добавила Antonina.

«Зато у правительства все хорошо, никакого кризиса», — написал Валентин Х.

«Чего и следовало ожидать. Всё идёт по плану. Высокие тарифы — удар по экономике, в первую очередь по производствам, и как итог — большая свободная от нищих аборигенов территория, на которой всё ещё есть полезные ископаемые и газ. Ну и щедрая украинская земля. Всё…» — отреагировала Ольга Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Свободный конкурентный рынок выбросит этих производителей маргарина под видом масла быстро и легко. Живем дальше», — отметил Alexandr M.

«А потом мы почему-то теряем территории», — задумалась Daria P.

«На подходе тепличный бизнес и хлебобулочный!» — добавил Vitalij B.

«Свое уничтожаем, а полякам помогаем», — отреагировала Galina N.

«К сожалению, начало положено», — пишет Валерия М.

«Всё идёт по плану!.. Так задумано…» — отметил Сергей У.

«Ну, а что, жители Яготина поедут поднимать ВВП Польши!» — не без сарказма добавила Наталья Н.

«Какой нежданчик для евроинтеграторов», — с сарказмом подытожила Vita S.

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