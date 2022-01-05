Соединенные Штаты Америки готовы содействовать украинским властям в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. Об этом 4 января заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Отмечается, что 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США на Украине.

«Квин заверила, что Соединенные Штаты готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины», — говорится на сайте министерства энергетики Украины.

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие негативно оценили заявление Квин о возможной поставке энергоресурсов для атомной энергетики, указав на то, что американское ядерное топливо не подходит для реакторов, которые имеются на Украине.

«В Чернобыле уже провели эксперимент. Из Украины сделают испытательный полигон радиоактивных отходов открытого типа», — отреагировал WILD WOLF.

«Ага, резиновые крейсера тому подтверждение», — иронизирует Юрий Владимирович.

«Будут опыты делать. Что им народ? Они-то далеко. До них радиация не дойдет», — пишет Vladik S.

«А украинские АЭС могут работать на американском ядерном топливе?..» — задался вопросом Сергей М.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

«Чтобы предоставить своё топливо, должны быть свои реакторы. Иначе… будет Чернобыль по всей Украине», — написал Ген Геныч.

«Они-то, может, и предоставят… Только не подходит оно нам. Залейте в бак не бензин, а дизельку! Только последствия другими будут», — добавил LPG.

«Если быть точнее, продаст своё ядерное топливо», — отреагировал Егор Н.

«Что-то мне подсказывает — Б/Ушное. Как резиновые лодки по цене новых», — предположил Вадим Просто.

«А Латвия не против? БелАЭС им не нравится, а тут всё норм. уже?» — с сарказмом поинтересовалась «Антиматерия».

"В Чехию уже поставляли. Им пришлось рвать контракт», — написал Pashaspb Пупкин.

«Вам никто не помогает. Просто бизнес — втюхать аборигенам бусики в обмен на ресурсы», — добавил Вадим.

«Кредит — не помощь», — отметил один из комментирующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В ожидании кредитов

«Дадут кредит с завышенной ценой, разницу раздербанят, твэлы не подходят, их захоронят под Киевом, как отработанный [материал], а потомки будут расхлёбывать… Колонизаторы ничего просто так не дают аборигенам…» — отреагировал Сеня Л.

«Чехи в своё время уже попробовали загрузить… [американское ядерное топливо] в советские реакторы. После чего больше года проводили ремонт на АЭС», — добавил Юс Пил.

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