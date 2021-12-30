Отношения ЕАЭС с другими интеграционными объединениями на евразийском пространстве носят больше политический, чем экономический характер, и это объяснимо: без выстраивания стабильных и конструктивных межгосударственных отношений трудно говорить о масштабных совместных проектах. Тем не менее соглашение между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), наиболее крупной международной организацией в Евразии, и ЕАЭС включает в себя не только вопросы безопасности, борьбы с наркотрафиком и терроризмом, но и проблематику регионального развития, в первую очередь создание надежной транспортной инфраструктуры как основы международного экономического сотрудничества и развития национальных экономик. Эффективная современная логистика сама по себе может выступать драйвером экономического роста, стимулируя производство и потребление за счет повышения уровня доступности к товарам и услугам. Взаимная увязка развития транспортных коридоров ЕАЭС с китайским проектом «Один пояс — один путь» обеспечивает синергетический эффект в части роста товарооборота, но она также увеличивает зависимость стран-участниц от транзита и сбыта китайских товаров, а также политического и экономического влияния КНР, которое с годами становится доминирующим в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

Lommes «Один пояс и один путь» (OBOR). Территория КНР и стран-участниц инициативы обозначены красным и оранжевым цветом, соответственно; транспортные коридоры — чёрными линиями

Отношения ЕАЭС с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ограничены декларациями и взаимным изучением интеграционного опыта. Заключение в 2016 году договора о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с одним из членов АСЕАН — Вьетнамом не привело к значительному росту торгово-экономических связей Евразийского союза, в первую очередь его локомотива — России, с СРВ и не повлекло активизации торгово-экономических связей со странами АСЕАН в целом. Без последовательной и настойчивой работы, изучения возможностей расширения взаимодействия и создания точек роста сотрудничества нет оснований рассчитывать на значительный прогресс в ближайшие годы. Сложившаяся структура внешнеэкономических связей с обеих сторон оставляет место в основном для экспорта российских вооружений и мирного атома, другие области, включая цифровую экономику, остаются пока на периферии.

Доля России во внешнеторговом обороте АСЕАН составляет менее 1%, при этом экономические связи других участников ЕАЭС со странами АСЕАН настолько слабы и несистемны, что находятся в рамках статистической погрешности. КНР остается ключевым партнером АСЕАН с долей 20% для экспорта и около 30% импорта стран Ассоциации.

Kremlin.ru Владимир Путин с генеральным секретарём АСЕАН Ле Лыонг Минем

Значительно более серьезный интерес для Евразийского союза представляет активное вовлечение в его деятельность бывших республик СССР, в первую очередь Узбекистана и Азербайджана. В пользу такого направления развития ЕАЭС говорит и географическая близость, и сохраняющаяся схожесть технологических укладов, и уровень взаимного исторического и культурного проникновения. Экономическая взаимозависимость, необходимость понимания интересов партнера способны оказать умиротворяющее воздействие на открытые и тлеющие межнациональные и межгосударственные конфликты.

Узбекистан с 11 декабря 2020 г. является государством — наблюдателем ЕАЭС и ведет активную подготовительную работу по нескольким наиболее актуальным направлениям взаимодействия с Евразийским союзом, включая гармонизацию национального законодательства с нормами ЕАЭС в целях беспрепятственной торговли, членство в Евразийском банке развития (ЕАБР) и управляемом им Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР) — важнейших финансовых институтах Союза.

У Ташкента свое видение целей ЕАЭС, там говорят не только о свободной торговле, но, прежде всего, о научной и производственной кооперации, синергии экономических потенциалов.

В Узбекистане приводят конкретные примеры такого взаимодействия: модернизация «Уралмашзаводом» технологических линий Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), производство «Ростсельмашем» агротехники на базе Чирчикского завода сельхозтехники, разработка в партнерстве с «Лукойлом» проекта освоения газовых месторождений группы «Кандым-Хаузак-Шады», строительство совместно с Газпромом газохимического комплекса в Сурхандарьинской области. https://paruskg.info/u_sosedey/190307-vstuplenie-uzbekistana-pridast-impuls-uglubleniju-integracii-v-eajes-uzbekistanskij-jekspert.html

Rostselmash.com Тракторное производство Ростсельмаш

Внимание Ташкента к возможностям технологической, производственной и финансовой кооперации в ЕАЭС заслуживает самого серьезного отношения и поддержки.

Азербайджан до сих пор не является даже наблюдателем при ЕАЭС. Участие Армении в Евразийском союзе на фоне застарелого армяно-азербайджанского конфликта очевидно табуировало этот вопрос до прошлогодних военных действий и подписанных, но пока мало исполняемых соглашений о разблокировании транспортных коридоров и нормализации торгово-экономических отношений между бывшими республиками СССР с учетом интересов их ближайших соседей — России, Ирана и Турции.

Влияние Турции на Азербайджан и другие страны Закавказья и Центральной Азии может в перспективе отрицательно сказаться на их экономическом развитии и государственной независимости, постепенно подчиняя их геополитическим амбициям Анкары. Поэтому участие в альтернативных интеграционных форматах, помимо прямого экономического эффекта (по оценкам, Азербайджану ЗСТ с ЕАЭС принесет от 0,5 до 1 млрд долл. в год за счет таможенного регулирования), обеспечит Баку более устойчивую и независимую геополитическую региональную позицию.

Сближение Азербайджана с ЕАЭС будет выгодно не только для Баку, оно будет способствовать преодолению Арменией сложнейшего кризиса, пониманию и следованию собственным долгосрочным национальным интересам, достойному примирению с соседями.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Развитие ЕАЭС не должно ограничиваться созданием зоны свободной торговли или освобождением миграционных потоков из той же Киргизии от любого внутреннего контроля России. Создание эффективных финансовых инструментов развития и контроля хозяйственной деятельности, включая стабилизирующие внутреннюю инфляцию стран-членов наднациональные органы, является безусловным приоритетом ЕАЭС.

Внутренняя социально-экономическая волатильность стран ЕАЭС, которую резко и опасно подчеркнули ошибки руководства Казахстана, приведшие за несколько дней к далекоидущим последствиям, в очередной раз обостряют повестку — создание и исполнение единой наднациональной политики.