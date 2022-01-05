Безопасность европейского континента находится в «реальной опасности из-за восточного соседа ЕС». Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания», — цитирует главу оборонного ведомства Эстонии пресс-служба возглавляемого им министерства.

Лаанет также добавил, что Эстонии больше не нужно «отстаивать себя в одиночестве», так как «теперь у нее есть сильные союзники».

Eric Peinar Министр обороны Эстонии- Калле Лаанет.

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Заявление министра обороны Эстонии обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие не понимают, зачем России нужно «завоевывать» Эстонию.

«Вопрос, а в чем ценность эстонской территории для России в настоящее время? Во времена Петра I еще понятно — выход на Балтику и т. д. А сейчас?! Своих портов на Балтике обустраивать — не переобустраивать. Да и территорий своих, неосвоенных до конца, у России еще не счесть. Размечтались. Эстонию завоевать (!) при площади и численности населения меньше… Воронежской губернии. Спрашивается — на *рена попу гармошка?!» — отреагировала Вита К.

«Да, Эстония с её запасами полезных ископаемых, передовой промышленностью, высокотехнологичными разработками и занимающая важнейшее геостратегическое положение в Европе и есть предел мечтаний «Наитемнейшего»! Как же не завоевать такой лакомый кусок!» — иронизирует Виктор К.

«Массовый психоз! Очередь выстроилась уже: — Нас Россия завоюет! — Нет, нас первыми!» — шутит Инесса А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тень России

«Мания величия: всем нужны», — с сарказмом добавил Сергей.

«Они все еще надеются, что их кто-то будет завоевывать, а, завоевав, кормить… Сами, ребята, сами», — написал Valentin P.

«Только настоящие трусы бывают вредными и мелкопакостными», — отреагировала Светлана Ф.

«Вы настолько малы, что даже территорией назвать язык не поворачивается», — пишет Юрий Т.

«Думаю, Эстонию проще купить. Выйдет дешевле. Только зачем?» — задался вопросом «Улун Пуэр».

«Чего не скажешь, лишь бы дали денег и не выгнали из НАТО», — с сарказмом написал Максим Юрьевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В рядах плачущих прибыло», — смеется Алексей Ю.

«Денежки Пётр I за покупку вашей территории со всей живностью (и вами тоже) шведам заплатил, так что или деньги с процентами взад, или верните законную покупку!» — не без иронии пишет Иван И.

«Когда они сменят пластинку? 30 лет одно и то же», — написал Олег М.

«Российскую оккупацию еще заслужить надо. Живите на свои. Попрошайки», — отреагировал «Лин Саха».

«Они свои территории освоить не в состоянии, тут ещё вы со своим наделом! А оно им надо?» — подытожил Жора А.