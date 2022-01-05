Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на Смаилова Алихана. Об этом говорится в документе, опубликованном 5 января пресс-службой казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Также в соответствии с документом членам правительства Казахстана предписывается исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

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Новость об отставке правительства Казахстана обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание», а также новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие сравнили происходящее в Казахстане с майданом (государственным переворотом) 2014 года на Украине.

«Казахстан уже наполовину упал в пропасть под названием Украина. Англо-саксы убивают ещё одну страну», — отреагировал Igor T.

«Ошибка. С террористами нельзя вести переговоры и идти на уступки. Пример Януковича очень показательный», — отметил Вячеслав.

Цитата из видео Президент Казахстана призвал народ не поддаваться на провокации

«Теперь хана и президенту. Нельзя было на уступки идти, разогнать эту бешеную толпу. А теперь добро пожаловать — еще одна незалежна (Украина — М. Р.)! Печенья уже начали раздавать?» — с сарказмом поинтересовалась Elena, напоминая, как на майдане в 2014 году нынешний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала протестующим печенье.

«На Украине тоже всё начиналось с благородными целями. Запустили разгневанный народ на передок с эмоциями и возмущениями, а сами тихонько оседлали волну протестов и собрали сливки по периметру. К чему это привело в итоге видят и знают все… Вышли за правду/газ/квас/ананас. За этой картинкой надо видеть людей, которые глядя на этот замес уже с улыбкой потирают руки и расписывают пулю/должности и делят портфели…» — добавил ИN.

«На этом они не остановятся», — отреагировал Андрей.

«У него (речь о президенте Казахстана — М. Р.) было два примера. Хороший — Белоруссия. И плохой — Украина. Он выбрал плохой», — считает Дмитрий Е.

ИА REGNUM Митинг. Минск

«Правительство сейчас отправлять в отставку это было ошибкой… Вначале надо было подавить протесты», — добавила Miroslava S.

«Всё. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Пошел на уступки? Теперь съедят», — с сарказмом написал Андрей Ж.

«По крайней мере у них есть пример незалежной перед глазами. Что может быть поучительнее?» — недоумевает abettor.

«Зря прогнулись», — пишет один из комментирующих.

«Глядя на горящее здание мэрии в Алма-Ате, в голове всплывают картинки зимы 2014-го в Харькове. Спустя семь лет можно уже не предполагать, а утверждать, что это был не протест гражданского общества, а тщательно спланированная и отработанная технология захвата власти. В результате которой её получили те, кто никогда бы не смог получить её честно на выборах. А дальше по написанному: расправы, гонения, внешнее управление, война, разруха, полная деиндустриализация и распродажа активов, миллионы беженцев и мигрантов. То, что я сейчас вижу в Казахстане — калька нашей новейшей истории… У Токаева и Назарбаева выбор невелик — либо путь Януковича, либо Лукашенко, а у казахского народа и того меньше. Дальше у казахов выбора не будет. Но с другой стороны и над кандидатурами президента и членов правительства заморачиваться не придётся. Он уже предначертан и апробирован архитекторами мировой «демократии», — подытожил на своем телеграм-канале бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев.

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