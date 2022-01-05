Посол Израиля на Украине Михаил Бродский считает, что главарь украинских националистов Степан Бандера не должен быть героем. Об этом дипломат заявил в интервью израильской редакции издания Newsru.com, опубликованном 4 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Политик добавил, что Израиль считает лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пособником нацистов и это мнение «подкреплено исследованиями центра «Яд ва-Шем» и иных известных историков.

«Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов, в том числе и по окончательному решению еврейского вопроса. Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями. Но хочу подчеркнуть: это точка зрения Израиля и еврейского народа. Мы ее никому не навязываем», — сказал Бродский.

Заявление израильского дипломата обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и VESTI. Также заявление дипломата обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Израилю стоило бы более решительно выражать свой протест, например, посредством санкций или же разрыва дипломатических отношений с Украиной.

«Пусть бы возмущались в ООН. США и Украина поддерживают такую идеологию Бандеры», — отреагировал Galileo Kov.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Украина и не признала. Только рогули (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.), им сочувствующие и прочие галычане (жители Галичины — имеется в виду Западная Украина — М. Р.)», — добавил Сергей.

«Почему бы послу государства Израиль не поговорить на эту тему со своим соплеменником евреем Зеленским?» — поинтересовался Stanislav.

«Поздно… Нацизм у нас на госуровне. Советую евреям разорвать дипломатические связи», — отреагировал Леха М.

«Та что он нам указывает? У нас гиднисть (достоинство — М. Р.) знаешь какая? С ума сойдешь. Захотим и Гитлера героем сделаем. Думаю, скоро так и будет. Слава Богу, ветераны, большая часть не видят этого позора. Хотя о чем это я? Не ветераны, а наверное «оккупанты», да?» — с сарказмом отреагировал Вячеслав В.

«Пусть тогда санкции введут против лиц, имеющих к этому отношение», — призвал Dmitriy.

«Санкции где? Против Украинушки», — добавил Александр Л.

Vart Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине

«А что нам скажут местные евреи или как всегда…» — задался вопросом

«По барабану его заявы, когда в стране бандеровская власть!..» — отметил Real Colonel.

«Хорошо, что хоть начали обращать внимание!» — написала Елена Н.

«Дело даже не в антисемитизме. По улице столицы европейского государства в сопровождении и под охраной полиции идёт группа людей с нацистскими символами и лозунгами! И реагируют только посольства Израиля и Польши… А как же Великобритания, США, Канада? Почему не вводят санкции, не отзывают послов? Почему не заставят Зеленского реагировать?..» — задался вопросом Игорь Ш.

«Кое-кто в США даже снисходительно улыбнулся…» — с сарказмом подытожил Владимир К.

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