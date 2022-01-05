Перед новогодними праздниками вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил против строительства в России новых крупных городов. Он прокомментировал предложения, высказанные министром обороны РФ и главой Русского географического общества Сергеем Шойгу о развитии Восточной Сибири.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру», — сказал Хуснуллин в интервью ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что идею Шойгу нужно оценивать в каждом конкретном случае, отметив, что есть возможности для развития Братска (Иркутская область) и Нерюнгри (Якутия). Он предложил вложиться, чтобы люди, которые ездят на вахту, постоянно жили в этих местах.

«Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — подчеркнул Хуснуллин.

Летом 2021 года глава Минобороны на встрече с учёными заявил о назревшей необходимости построить в Сибири три-пять городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — пояснил Шойгу.

Конкуренция идей — типичная практика в современном управлении. Полярные точки зрения высказываются и даже иногда трансформируются в социальные институты, противоборство которых позволяет выработать оптимальное, максимально устраивающее все стороны. При этом пользы от этого механизма ещё больше — они привлекают внимание аудитории и дают новые возможности для манёвров в случае изменения ситуации.

Пока поверхностный уровень дискуссии позволяет предположить, что Шойгу и Хуснуллин вовсе и не спорят, а обсуждают методы. Ведь разницы между строительством новых городов и развитием старых может не быть, если новый город появится в непосредственной близости от старого и образует с ним агломерацию. Пример — город Спутник на Дальнем Востоке, примыкающий к Владивостоку. Или новый город может быть построен… на месте старого. Как Норильск, который к 2035 году может измениться до неузнаваемости. Это следует из комплексного плана социально-экономического развития Норильска, принятого в декабре правительством России. Кстати, город находится в том самом Ангаро-Енисейском макрорегионе, который и предлагает развивать Русское географическое общество во главе с Шойгу.

Однако заметим, что суть идеи не в конкретной форме воплощения. России нужны точки роста и места притяжения населения в Сибири. Именно в Сибири, богатой ресурсами и энергией Енисея, а также близкой к перспективным рынкам Азии, уместно создать и передовые перерабатывающие производства, которые позволят экспортировать за рубеж не только дары природы. Как эффективно это сделать — открытые вопросы, на которые обязательно нужны ответы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

И здесь хочется верить, что за скепсисом проекта не скрывается стремление «заговорить» текущую диспропорцию развития страны, когда население и основные финансовые ресурсы сконцентрированы в Москве и других регионах западной части России, а Сибирь — лишь безлюдный источник сырья.

«Задумайтесь, почему мы должны из Сибири почти 90% меди отправлять за рубеж? Почему мы не можем делать из этого электродвигатели, которые приходят к нам потом из-за рубежа. Почему мы 60% алюминия, который производят наши красноярский алюминиевый, саянский алюминиевый, ангарский алюминиевый, теперь уже и богучанский, отправляем в чушках на экспорт? <…> У нас беспилотники на аккумуляторах появляются, машины ездят на аккумуляторах. А они из чего делаются? Кобальт, никель, литий. Все это в достатке имеется в Сибири. Почему аккумуляторы, то есть продукцию высоких переделов, там же не производить?» — спросил Шойгу в интервью РБК, объясняя, зачем России нужно развивать Сибирь.