Россия продолжает укреплять систему безопасности Армении… Россия является гарантом энергетической и военной безопасности Армении, главным ее торговым партнером и союзником… Россия является единственной силой, которая может односторонним образом закончить региональный конфликт… Как к этим вопросам подходят азербайджанские социальные сети?

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Россия

Писатель и политолог Elnur Aslanov пишет в своем твиттере:

@ElAslanov: В Армении зашкаливают антироссийские настроения. Сейчас в своём поражении армянские «политологи» решили винить Россию… ну что же, скоро дело и до Франции дойдёт :)

Mr. Nariman дает следующую информацию:

@MrNarimanBeck: Армения вошла в тройку стран — лидеров по притоку мигрантов в РФ в2021 году. В январе — июле 2021 года из Армении в Россию прибыли 20 тысяч мигрантов. На первом месте Таджикистан — 38 000, на втором Украина — 26 000.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

Ziya Ibrahim вот так отвечает в твиттере:

@ZiyaIbrahim11: Митинг против России в Ереване Person facepalming. Теперь просят США помочь вышвырнуть Россию из Армении. Просто жесть. Страна в ОДКБ просит НАТО.

Maryam Akhmedova пишет:

@akhmva: Если когда-то ваши дети спросят вас, что такое позор, — покажите им это фото. Из освобожденных азербайджанской армией территорий Зангиланского района открывается вид на Россию. На самом деле это не Россия, а Армения демонстрирует свой суверенитет и независимость с помощью флага РФ.

Дядя Миша пишет:

@ZDE6WuQdGimp6Us: Зачем Россия будет делать для Армении больше, чем делает сама Армения? Россия никому ничего не должна.

Пользователь по имени Lale публикует ссылку на YouTube и пишет:

@Lala43463561: Надо открыть передачу «Армянский дурдом». Следующая станция: Россия это Армения.

Ilham, работающий врачом, расширяет дискуссию в «Твиттере»:

@IlhamKhalil8: Касательно реплик Жирика и Симоньян, ну и др. касательно имперских претензий на чужие территории. Я считаю, это комплекс ущемленности, неполноценности. Ведь ни Турция, ни Британия, ни др. страны не претендуют на свои бывшие территории/колонии. Только Россия, ну и Армения, теперь и Иран.

@IlhamKhalil8: По мне, это примитивизм — постоянно мусолить эту тему: а вот наши территории и т. п. фуфло. Тогда давайте вернёмся во времена завоеваний Орды, так Казахстан, Киргизия, даже Монголия могут претендовать на свои бывшие завоевания, Китай не забываем, Япония и Курилы. И т. д. и т. п.

Ruslan ответил:

@RuslanM77: Так полно других стран, даже не возвращаясь во времена Орды, которые в настоящее время претендуют на территории других стран.

Рамиль тоже ответил:

@AliviArrani: Как раз Иран этой фигнёй не страдает. Это иранская диаспора страдает и даже критикует аятолл за то, что они не претендуют на возрождение империи Дария. И как Вы заметили, иранская диаспора это всё из комплекса неполноценности делает. И перед нами, и перед аятоллами.

Kamilla Ragim пишет:

@KamillaRagim: Эрдоган вновь заговорил о платформе шести — Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — «давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи господин Ильхам Алиев уже предложил Армении мир». Сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме

Hafız ответил:

@bianconero00077: Вы реально думаете, что эти многострадальные армяне согласятся на это?