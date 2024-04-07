Очередную тему для обсуждения грузинским пользователям соцсетей в новогодние дни подбросил аналитик Демур Гиорхелидзе, опубликовавший пост в связи с назначенными на 10 января в Женеве переговорами между США и Россией.

Primeminister.am Джастин Трюдо с носками, созданными специально для него армянскими дизайнерами

«Переговоры между США и Россией о стратегической безопасности — это будет главная линия. Ясно, что будет и тема Украины, и вопрос европейской безопасности в целом! Но это будут переговоры, а не демонстрация силы друг перед другом! Обе стороны в нюансах знают возможности друг друга. Поэтому эти месяцы шли многоэшелонные переговоры: на уровне вооруженных сил, спецслужб и дипломатов! В большой политике хвостом не виляют!» — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook. А затем добавил: «Мир уже поменялся… Мир настраивается на мирное сосуществование». И к сведению грузинских политиков заметил: «Отстать от времени — значит, пожертвовать своим будущим».

На публикацию откликнулся другой грузинский аналитик Заал Анджапаридзе, по мнению которого «мир должен вернуться к фундаментальным принципам Хельсинкского акта…, с учетом новой реальности».

Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1975

"Может быть, в точности Хельсинкским актом это не будет, но взаимные обязательства будут строгими! Иначе, в одностороннем порядке, безопасности быть не может. И все понимают, что это необходимо», — ответил автор публикации.

Пользователь Г. А. сослался на публикацию издания Military Space, в которой говорится об обещании США поставить Украине свои комплексы «Стингер» и вертолеты «Черный ястреб», а также о просьбе Украины добавить к этой помощи еще и противоракетную систему «Патриот». А затем иронично заметил: «Россия… (нецензурно) у Украины. Смотрите, каким вооружением снабжают СаШуШу (так он назвал США) эту сильнейшую державу. Скоро Зеленский потребует от России объявления капитуляции, если так будет продолжаться. И в этой секте подобному еще верят».

Defense.gov ПЗРК Stinger

Ниже этот же пользователь опубликовал еще одну ссылку на рекламно-политическую публикацию одной из грузинских компаний Altersocks, которая выпустила черно-красные носки с надписью «20% Грузии оккупировано». В рекламном посте говорится, что эти носки хотели выпустить к 10-летию августовской войны, но не успели, а сейчас начинают продажу своей продукции в магазинах и филиалах компании.

К ссылке Г. А. добавил свой саркастичный комментарий: «Во время следующего вояжа в Россию я собираюсь тайно надеть эти носки. И туфли такие надену, чтобы в аэропорту не потребовали их снять. Так я внесу свой скромный вклад в дело борьбы с Россией».

"А если потребуют снять туфли, ты возьми и сними штаны», — в таком же тоне заметил пользователь Б. В., недвусмысленно намекнув на «героический поступок» членов грузинской оппозиционной партии «Гирчи», выстроившихся на границе с Южной Осетией со спущенными до колен штанами.

«Отматерим Путина, наденем черные носки с красной надписью «20% оккупировано» и очень скоро явимся на Красную площадь верхом на белом коне», — в таком же ироничном тоне продолжил Г. А.

Затем опять вернулись к теме женевских переговоров. Пользователь З. К. заметил: «Очень интересно, как настроят безопасность Европы, как решат стратегическое будущее Украины и всего бывшего Варшавского блока».

"Очень просто! Вооружение не будет размещено вблизи от России! Остальное и не требуется!» — ответил инициатор дискуссии.

«Байден пообещал украинцам: не бойтесь, не оставим вас и «научим уму» Россию», — написала пользователь М. Г.

«Украина будет для США поражением и утратой престижа! Это неотвратимо, но это уже другая тема», — ответил ей автор публикации.