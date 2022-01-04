Прокачка российского газа через территорию Украины в Словакию снизилась до наиболее низкого уровня за последние два месяца. Об этом 2 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Как сообщает 4 января ИА Красная Весна, ссылаясь на словацкого оператора газотранспортной системы Eustream, прокачка российского газа через Украину в Словакию за три дня снизилась втрое.

Новость о снижении прокачки газа в Словакию через Украину обсудили на YouTube-каналах «112 Украина» и «Телеканал ZIK».

«Цены на газ выросли, его стали меньше покупать, плюс сейчас в Европе тепло. Если покупатели не выставляют заявки на покупку газа, кому должен его качать Газпром? Жгите больше газа. Не топите дровами, и транзит увеличится…» — написал Евгений К.

«Вроде Миллер отчитался, что все контракты перевыполняются. Чует моё сердце, что раз Украина переживает за Словакию, значит, чего-то украсть не получается», — с сарказмом добавил Сергей К.

Gazprom.ru Глава Газпрома Алексей Миллер

«Агрессор» всё наглее и наглее. Ну никак не хочет побольше халявы подкинуть!» — иронизирует Alex Che.

«Я вообще не понял, как это «агрессор» не хочет качать газ?» — смеется Ctac f.

«История 80-летней трубы из СССР подходит к последней главе своего существования… 30 лет содержала Украину и питала русофобию и ненависть. Осталось уже недолго, прощай…» — пишет Tanya E.

«Газпром поставляет газа по трубе столько, сколько заказано. Количество газа добывают из недр по потребности, остальное в природных резервуарах», — добавила Светлана Г.

«Правильно, чтоб хитро*опые (украинская сторона. — М. Р.) виртуальный реверс не бадяжили», — отреагировал Анатолий Ш.

«Надо вообще прекратить подачу газа! Вот тогда Зеленский пусть думает!» — написала Odessa Today.

«Чего скулите, мало качают? [Про] воду в Крым забыли», — напомнил Николай П.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Крыма

«Ну это же хорошо, через Украину не будет идти «грязный российский газ», и не будут портить природу и трубы. Тем более, со слов Порошенко и Зеленского, Россия — «агрессор». А помогать «агрессору» против себя же нехорошо», — с сарказмом отметил Митя Д.

«Несложно догадаться, что РФ поставляет газ по договорам с западными партнёрами. Сколько законтрактовано, столько и дают на транзит», — пишет avit.

«Интересное дело: сократили поставки в Словакию, а переживает по этому поводу Украина!» — отреагировал Андрей К.

«Одно слово — «агрессор»…» — написал M V.

«Когда Украина начинает переживать, значит, точно украсть не получается», — не без сарказма добавил Сергей К.

«Коболев, рассказывающий о том, как мы будем воровать газ из транзитной трубы, на самом деле, смешен не менее, чем Витренко, рассказывающий, что газа у нас завались и никаких проблем нет. Ведь чтобы воровать газ из трубы, нужно, чтобы он там был. «Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала текущего года сократился в три раза. Об этом сообщили во вторник в дирекции словацкого газотранспортного оператора — компании Eustream», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.