Европейская комиссия получила жалобу компании «Нафтогаз Украины» на то, что российская компания «Газпром» якобы злоупотребляет «доминирующим» положением на рынке газа в Европе и это, как убеждены в Киеве, является причиной рекордного роста цен на «голубое топливо» в ЕС. Об этом 3 января заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание».

«Кто-то там третий энергопакет вводил, с полным одобрением «Нафтогаза» и Еврокомиссии. Кто бы это мог быть?» — с сарказмом поинтересовался sls.

«А какие вопросы к Газпрому? Свои контракты он выполнил. А насчет доминирующего положения. У Газпрома пять или шесть газовых маршрутов в ЕС, плюс сжиженный [газ]. Это никак не подвинуть. Даже если все газовозы направить в ЕС. Ну, пару процентов выиграете», — добавил Александр.

«Если нет жалоб от потребителей, то и причин для их рассмотрения нет. Согласно информации, Газпром выполняет все свои договорные обязательства…» — пишет Вадим.

«Ага! «Нафтогаз» забыли спросить!» — отреагировал Александр Р.

«Позавидовали соседу, что у него больше…» — написал Alex M.

«Между тем УГТС (украинская газотранспортная система. — О. П.) тихо ложится на бок», — отметил FREEDOM.

Utg.ua Украинская ГТС

«Замерзать лучше в компании», — с сарказмом добавила Olga.

«Ну, будут без газа, от слова совсем», — отреагировал Andrey.

«Сейчас они бабахнут обеспокоенностью», — смеется Алексей.

«Добывайте свой и закачивайте в трубу, в чем проблема?» — не понимает Александр.

«Формулировка дебильная у этой жалобы. Всё равно, что компания Nike жалуется на Adidas за доминирующее положение на рынке спортивной одежды…» — пишет «Частный Сектор».

Tsoua.com Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины»

«Так «Нафтогаз» ещё и ябеда?» — смеется Mark C.

«Продолжают рыть себе могилу. Ничему жизнь… не учит», — добавил «Kіевлянинъ».

"Кто мешает Украине добывать и продавать газ в противовес России? Ну, или если не нравится такое положение дел, не покупать и не требовать от России транзита газа через свою территорию. А вообще, эти жалобы выглядят очень смешно. Они сами понимают, как себя ими унижают? Да ладно бы они только лично себя унижают, так ведь всю страну под это подставляют», — подытожил Rod.