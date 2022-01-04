В Ирландии начали вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. По словам главы службы здравоохранения (HSE), ряд детей, которые относятся к группам высокого риска, уже были вакцинированы в больницах. Преимущественное право на вакцинацию остается у детей с основными хроническими заболеваниями и детей, проживающих с людьми, из наиболее уязвимых категорий населения. Решение о вакцинации детей от 5 до 11 лет последовало после разрешения ревакцинации для детей в возрасте от 16 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Немногие родители написали, что они поддерживают вакцинацию своих детей, некоторые из них отметили, что готовы пойти на этот шаг только потому, что об этом их попросили сами дети.

«Жду не дождусь, чтобы вакцинировать своих детей», — прокомментировал @AjEusuf.

Большинство родителей высказались против вакцины для детей, даже несмотря на то, что многие из них сами уже ревакцинированы.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

«Нет, ни за что на свете я не разрешу своему девятилетнему сыну вакцинироваться, он сам мне сказал, что не хочет ставить «так называемую вакцину», — рассказал @AndrewAndru2012.

«Спасибо, но не надо», — написала @darren98 99 .

«Это неправильно. Я не разрешу своему ребенку ставить вакцину. Моя жена, которая является сторонником вакцинации и готова поставить столько доз, сколько скажут, согласна со мной, что это неправильно», — отметил @Tentickless.

Ряд комментаторов написали, что у них появляется всё больше вопросов к вакцинации, потому что СМИ публикуют новости о том, что вакцинируют уже всех подряд, а реальных результатов научных исследований населению никто не предоставляет.

«Были ли проведены исследования потенциальных долгосрочных последствий влияния на иммунную систему вакцины от ковида для детей? Может ли искусственный стимул для иммунной системы такого типа снизить ее способности защищаться естественным путем? Я знаю, что некоторые вакцины обязательны, но нужна ли эта?» — спросил @kingston_lad.

Некоторые пользователи не понимают, что ждет страну после вакцинации детей, потому что нет никаких данных о том, что будет, когда все жители будут полностью вакцинированы. При этом правительство утверждает, что конец пандемии еще не скоро.

«Для них нет опасности в вакцинации, но это не значит, что это хорошая идея. Мы видели на примере «Омикрона», что новые варианты развиваются в странах с низким уровнем вакцинации. Если мы пришли к положению, в котором дети в возрасте от 5 до 11 лет — это самая важная группа для вакцинации, тогда что?» — поинтересовался @U_WontLike_Me.

Часть комментаторов считает, что детям вакцина не нужна, потому что они относятся к группе с наименьшим риском заболевания, и они легче переносят течение болезни. Однако не все пользователи с этим мнением согласны, поэтому некоторые из них считают, что право выбора в этом вопросе должно принадлежать родителям.

«А для чего? У детей практически нет симптомов, и если ставить им вакцину, они не станут невосприимчивыми к болезни. По моему мнению, это неправильно, но пока родителей не принуждают, мы должны иметь право отказаться от предложения и жить дальше», — написал @OrhanDurmus2.

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«Это неправда. Некоторые дети из класса моей дочери перенесли ковид и ужасно пострадали. Мы все в разных лодках, но в одном шторме, так что для кого-то погода лучше», — ответил @MrSneakySnicker.

«Если вы хотите, чтобы ваши дети были вакцинированы, идите и вакцинируйте. Если не хотите, не идите. Не могу сказать, что должно быть иначе. Лично я думаю, что никаких преимуществ от вакцинации не будет, потому что дети и так в группе низкого риска, и вакцина не способствует прекращению распространения», — прокомментировал @SniperJim4.

Среди пользователей есть те, кто считает, что пять лет — это слишком маленький возраст для вакцинации, и вся история с вакцинацией детей — это абсурд.

«Замечательно! Жду не дождусь, когда начнут вакцинировать еще более маленьких детей. У нас двухмесячный ребенок, надеюсь, что его можно будет вакцинировать в следующем месяце, чтобы спокойно ходить в магазин за продуктами», — прокомментировал @BTCRobbo.

«Да, это же хорошо. Я думаю, стоит организовать полный локдаун, пока всех детей три раза не вакцинируют против этого заболевания», — саркастично добавил @DanJ 89 .

В комментариях добавили, что вакцинация детей это попытка правительства сделать фармацевтическим компаниям побольше денег, потому что детей с рождения «пичкают таблетками».

«Это отвратительно, детям не нужны вакцины. Всё, что я вижу, это то, как это поколение становится зависимым от лекарств, а фармацевтические компании делают на этом миллиарды», — написал @Sam66239977.

«У вакцины множество доказанных побочных действий. Неэтично вкалывать ее детям, у которых риск неблагоприятных последствий вакцины выше. Тут какой-то массовый психоз происходит», — написал @2826e2101262467.

«Родители, пожалуйста, не приносите здоровье своих детей на алтарь капиталистической жадности», — прокомментировал @free_from_fear_.