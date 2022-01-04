Тверская область, 27 января, 2014, 14:00 — ИА Регнум. Более 144 млн рублей планируется направить на мелиорацию сельскохозяйственных земель в Тверской области в 2014-2020 годах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе областного правительства.

Как сообщили в пресс-службе, в целях реализации федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" министерством сельского хозяйства Тверской области, с использованием научных разработок ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии и материалов ФГБУ "Управление "Тверьмелиоводхоз", разработана и утверждена региональная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области на период до 2020 года".

В качестве основных целей реализации программы называются определение путей и способов повышения конкурентоспособности регионального сельского хозяйства, рентабельности и устойчивости производства средствами комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель, наряду с приемами адаптивно-ландшафтного земледелия; обеспечение продовольственной безопасности и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Общая сумма финансирования мероприятий программы составит более 144 млн рублей, причем 106 млн из этой суммы планируется получить из внебюджетных источников, более 38 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.

Как результат реализации программы к 2020 году, по плану объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях должен вырасти на 16,4%. Предпринятые меры, считают специалисты, позволят предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 15,2 тысяч гектаров мелиорируемых земель, а также увеличить продуктивность существующих и вовлечь в оборот новые сельскохозяйственные угодья, гарантированно получить 254,5 тысячи центнеров кормовых единиц и обеспечить сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест.